Lednice s hotovým jídlem míří k tržbám za desítky milionů. Český Eat Smart chce nyní i za hranice
- Eat Smart se svými chytrými lednicemi po dvou letech na trhu ztrojnásobil tempo růstu.
- Spolumajitel mateřské skupiny HOPI Holding David Piškanin chce firmu dostat za hranice.
Celý vývoj firmy včetně softwaru, lednic i vaření jídel se odehrává v Česku.
Český startup Eat Smart, který firmám nabízí chytré lednice s jídlem v krabičkách, v roce 2025 ztrojnásobil tempo růstu. „Loni se nám dařilo výrazně lépe i proto, že už je řešení známější a firmy vidí konkrétní reference a úspory,“ říká šéf firmy Libor Hubík. Eat Smart tvrdí, že firmy instalací lednic ušetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.
Zatímco na začátku svého působení v roce 2024 Eat Smart prodal 99 tisíc jídel, o rok později už šlo o 312 tisíc porcí. Společnost, u jejíhož vzniku stál šéfkuchař Filip Sajler, nechce zveřejňovat přesné číslo obratu, ale z cen jídel si lze udělat hrubou představu. Hlavní jídla se pohybují v rozmezí 109 až 149 korun, a pokud by se všech 312 tisíc prodaných jídel počítalo s horní hranicí 149 korun za porci, vychází to na zhruba 46 milionů korun tržeb.
Eat Smart má kompletně český původ. Software vyvíjela česká firma Cookielab, lednice se vyrábějí na severu Moravy ve firmě GTB a jídla připravují kuchaři v centrální kuchyni u Prahy, která podle Hubíka v tuto chvíli jede pouze na 15 procent své kapacity, takže počty připravovaných jídel je možné výrazně navýšit.
Zákazník musí pouze zapojit lednici do zásuvky. Eat Smart pak automaticky doplňuje zásoby a hlídá expiraci, která se u jídel pohybuje kolem sedmi dnů.
Model firmy nelze vždy snadno vysvětlit kvůli skeptickým reakcím okolí. Patří k nim obava, že lednice místo kantýny sebere společný prostor pro zaměstnance, a také nedůvěra k jídlu v krabičce.
Hubík tvrdí, že v praxi mohou firmy část ušetřených nákladů přesměrovat do zázemí pro zaměstnance. U obalů zase argumentuje tím, že se používá monoplast, tedy materiál, který je plně recyklovatelný. „My vždy říkáme: ‚Vyndejte si to z té krabičky na talíř, pak uvidíte, že máte jídlo opravdu v restaurační kvalitě.‘ Musíme cestu tomuto typu gastronomie zkrátka prošlapat,“ říká Hubík.
Expanze na blízké trhy
K rychlému růstu firmy přispěl mimo jiné nárůst počtu instalací. Eat Smart v roce 2025 rozšířil síť lednic z 30 na 80 míst v různých typech provozů – od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní haly. „V roce 2026 chceme počet Eat Smart lednic zdvojnásobit,“ říká Hubík.
Firma je dnes podle jeho slov přítomná od Aše po Ostravu a kromě zaměstnanců si na několika místech mohou jídlo vyzvednout i kolemjdoucí, kteří přímo ve firmě nepracují.
V letošním roce se chce Eat Smart soustředit na další růst a mluví už o zahraničí. „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a letos začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní,“ říká David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding, jehož je Eat Smart součástí.
Podle Hubíka připadají v úvahu blízké trhy typu Slovenska, firma ale zvažuje i licenční model, kdy by technologii poskytovala partnerům mimo Česko.