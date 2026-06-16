Majitel KFC prodává známý řetězec pizzerií. Investiční fond za něj zaplatí desítky miliard
- Americká společnost Yum! Brands prodá za 2,7 miliardy USD (56,2 miliardy korun) řetězec Pizza Hut.
- Koupí jej investiční společnost LongRange Capital a podnik z Číny, uvedla firma v úterní tiskové zprávě.
- Yum! Brands provozuje také řetězce restaurací rychlého občerstvení KFC, Taco Bell nebo Habit Burger & Grill.
Oznámeným prodejem končí několikaleté období, kdy se řetězec Pizza Hut potýkal s problémy. Ty nepříznivě ovlivňovaly hospodářské výsledky celé skupiny. Ve Spojených státech se provozovatel pizzerií snažil přejít od dřívějšího modelu restaurací s obsluhou a salátovými bary k zaměření na rozvoz a osobní odběr objednávek, změna ale přišla moc pozdě, napsal server CNBC.
Podíl na trhu na úkor společnosti Pizza Hut postupně řadu let získával konkurenční řetězec Domino’s Pizza. Zákazníky navíc firmě začaly odvádět platformy pro rozvoz jídla třetích stran, jako je DoorDash. Loni v listopadu společnost Yum! Brands oznámila, že pro značku Pizza Hut zkoumá strategické možnosti.
Pizza Hut funguje téměř 70 let
Firmu Pizza Hut založili v roce 1958 ve městě Wichita ve státě Kansas bratři Dan a Frank Carneyovi. O rok později začali podnik rozvíjet prostřednictvím franšíz. V roce 1969 vstoupila Pizza Hut na burzu a o dva roky později se stala největším řetězcem pizzerií na světě. Tento titul si udržela do roku 2017, kdy ji předstihl řetězec Domino’s, píše CNBC.
V roce 1977 koupila řetězec Pizza Hut společnost PepsiCo, čímž vstoupila do restauračního byznysu. Do roku 1986 už vlastnila také řetězce Taco Bell a KFC. Když PepsiCo v roce 1997 své restaurační aktivity vyčlenila do samostatné společnosti, vznikla holdingová firma Tricon Global Restaurants, která se později přejmenovala na Yum! Brands.
Pizza Hut je i na českém trhu, kde ji provozuje společnost AmRest. Ta v tuzemsku provozuje také řetězce KFC, Burger King a Starbucks.