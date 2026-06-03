AAA Auto čeká nová éra, Křetínský chce od autobazaru rychlejší růst
- Největší autobazar Česka i širšího regionu musí zrychlit expanzi a přinášet vyšší zisky.
- To je úkol od nového majitele EP Equity Investment (EPEI), miliardáře Daniela Křetínského.
- Úspory má přinést i nahrazení některých lidských pracovníků umělou inteligencí.
Byla to jedna z nejspecifičtějších akvizic, do které se pustila EP Equity Investment miliardáře Daniela Křetínského. Tak popisuje nákup autobazaru Aures Holdings Petr Kudela, investiční manažer EPEI, který vedl celou transakci a spoluvytváří novou strategii značky AAA Auto. A také muž, jenž dohlíží na co nejefektivnější správu necelé stovky tisíc vozidel ve flotilách ovládaných firem v Evropě.
Křetínský (spoluvlastník vydavatele webu e15.cz, pozn. aut.) tímto nákupem vstoupil na úplně nový trh, byznys s ojetinami EPEI dříve neznala. Akvizice se zároveň zařadila k vůbec nejdéle se táhnoucím. O autobazar totiž měla skupina zájem už před necelou dekádou, kdy fond Abris Capital Partners poprvé zkoumal možnosti prodeje. Změna majitele přišla až koncem loňského roku, finálně byla transakce dokončena letos na jaře.
Ojetá Škoda Octavia je jedničkou i u AAA Auto
S novým vlastníkem přicházejí nové priority, například důraz na hbitější expanzi na česko-slovensko-polském trhu, kde jsou AAA doma. „S managementem řešíme, jak by mohl náš tržní podíl růst rychleji, když má autobazar veškeré výhody proti konkurenci. Data, umělou inteligenci, ekonomiku rozsahu a postavení dominantního hráče,“ popisuje Kudela.
Na českém trhu autobazarů mají AAA asi patnáctiprocentní podíl, který chtějí zdvojnásobit, ideálně do konce dekády. Spolu s expanzí v Polsku a na Slovensku to v praxi znamená prodej 230 tisíc ojetin ročně namísto loňských 111 tisíc. Na celém trhu se podle dat Aures Holdings loni zobchodovalo téměř 850 tisíc ojetých osobních vozů. Typicky jde o dvanáctiletý automobil s nájezdem 160 tisíc kilometrů za 324 tisíc korun, nejčastěji s logem Škoda, Volkswagen, Ford, BMW a Mercedes-Benz.
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