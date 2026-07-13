Krize ve Volkswagenu se prohlubuje. Ve hře je už zánik 100 tisíc pracovních míst
- Volkswagen připouští další velké propouštění, celkem může zaniknout až 100 tisíc míst.
- Důvodem jsou vysoké náklady, přebytečné kapacity, čínská konkurence a americká cla.
- Ve hře jsou i omezení výroby a možné uzavření některých německých závodů.
Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 000 zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume, napsaly v pondělí agentura Reuters nebo časopis Der Spiegel.
Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 000 lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 000 lidí. O tomto počtu propuštěných už dříve s odvoláním na své zdroje informoval web listu Manager Magazin.
Manager Magazin na konci června napsal, že Blume se chystá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Volkswagen se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Podle agentury Reuters a časopisu Der Spiegel ale nyní v interním rozhovoru zveřejněném na intranetu poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 000 by tak přibylo dalších 50 000. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.
Česká automobilka Škoda Auto, která je rovněž součástí koncernu Volkswagen, na konci června v reakci na dotaz k propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací.
Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.
Blume v interním rozhovoru uvedl, že číslo 50 000 vychází z potřeby snížit náklady na správu, infrastrukturu a podporu na konkurenceschopnou úroveň. Podle něj jsou ve srovnání s podobnými podniky ve Volkswagenu stále o 20 procent vyšší. Z toho podle šéfa koncernu „vychází teoretické odvození, že bez změny nákladů práce by to znamenalo celosvětově zhruba 50 000 míst“. Blume dodal, že vedení koncernu dál zkoumá, co je „nutné a potřebné“. Počet lidí, kteří by mohli přijít o práci, tak není definitivně stanoven.
Volkswagen minulý týden ve čtvrtek po zasedání dozorčí rady oznámil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent. K možnému propouštění se ale podnik tehdy nevyjádřil. Koncern přistoupil ke změnám pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel.
Časopis Manager Magazin na konci června také uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu - v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu - hrozí, že budou uzavřeny. Volkswagen má sídlo ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.
Modelem pro záchranu některých pracovních míst v Německu by mohla být změna výroby - z automobilek by se mohly stát zbrojní továrny. Podle dnešní zprávy webu hospodářského časopisu Capital nyní vláda spolkové země Dolní Sasko zvažuje, že by mohla vstoupit jako investor do továrny Volkswagenu v Osnabrücku, aby usnadnila její transformaci. Mluvčí dolnosaské vlády se ke zprávě zatím nevyjádřil. Dolní Sasko teď drží ve Volkswagenu pětinový podíl.