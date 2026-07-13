Kdo bude radit novému šéfovi Fedu? Šéfka Xboxu i nositel Nobelovy ceny
- Nový šéf Fedu Kevin Warsh jmenoval patnáct externích poradců do pěti expertních skupin, které mají revidovat fungování banky.
- Tým pro dopady umělé inteligence povede investor Marc Andreessen, obsazení dalších skupin ale vyvolalo ostré spory.
- Warsh chce zeštíhlit nafouknutou bilanci Fedu a změnit komunikaci banky, dramatický obrat v sazbách ale nechystá.
Nový šéf americké centrální banky Kevin Warsh sedí v křesle teprve sedm týdnů, ale už teď nenechává kámen na kameni. Jeho předchůdci se při strategických revizích spoléhali na interní týmy akademických ekonomů zevnitř instituce. Warsh na to jde jinak, nechce si potvrzovat status quo, a proto jmenoval patnáct externích poradců do pěti nových expertních skupin. Tyto nezávislé týmy mají do konce roku přinést tvrdou revizi toho, jak Fed funguje, jak komunikuje a jak přemýšlí o inflaci. Kdo tito lidé jsou? A přijde s nimi zemětřesení v měnové politice?
Okamžitý poprask vyvolalo složení týmu pro produktivitu a pracovní místa, který se má zaměřit na dopady umělé inteligence. V jeho čele stojí technologický guru a investor Marc Andreessen, jehož fond spravuje desítky miliard dolarů a masivně investuje do AI a krypto projektů. Spolu s ním bude o technologických šocích spolurozhodovat Asha Sharma, která šéfuje divizi Xbox v Microsoftu, a trojici doplňuje profesor Charles Jones ze Stanfordu, jenž aktuálně působí v AI laboratoři Anthropic, tedy společnosti vyvíjející AI modely Claude.
Warsh věří, že americkou ekonomiku čeká technologický boom produktivity, což by teoreticky mohlo Fedu dovolit držet úrokové sazby níže bez rizika inflace. Je otázka, co čeká za odpovědi, když si sestaví tým tří nadšenců. Jsou i odborníci, kteří to s AI nevidí tak optimisticky.
Kdo pohlídá to nejdůležitější?
Ostré spory se vedou i o obsazení skupiny pro kvalitu a včasnost ekonomických dat. Vedle harvardského profesora Raje Chettyho tam zasedne Doug McMillon, který dvanáct let až do ledna letošního roku vedl jako generální ředitel gigantický řetězec Walmart. Výběr šéfa největšího soukromého zaměstnavatele v USA dává na jednu stranu smysl.
Walmart vidí reálné chování spotřebitelů a změny cen v přímém přenosu na pokladnách v reálném čase. Nicméně dnešní statistické úřady mohou mít tato data také, aniž by musel šéf Walmartu radit Fedu. Navíc to ani není současný, ale minulý šéf. Doplňuje je špičkový profesor ekonomie KevinMurphy.
Co banka bude či nebude říkat?
Změny se dočká také pověstná komunikace banky, kterou má na starosti skupina plná těžkých vah mezinárodního centrálního bankovnictví. Patří mezi ně Mervyn King, který jako guvernér Bank of England řídil Británii v dobách finanční krize, a Arminio Fraga, bývalý šéf brazilské centrální banky.
Warsh chce skoncovat s dlouhými texty a takzvanou forward guidance, tedy důvěryhodným slibováním budoucích kroků. To už ostatně není hypotéza, na svém prvním rozhodování o sazbách Warsh přesně tohle udělal. Třetím je akademický profesor Peter Fisher.
Splasknout bilanci
Obrovskou výzvou pro nový Fed je jeho nafouknutá bilance, která po letech kvantitativního uvolňování dosahuje astronomických sedmi bilionů dolarů. S tímto dědictvím minulosti má pomoci Raghuram Rajan, profesor financí na Chicagské univerzitě a bývalý guvernér indické centrální banky. Rajan vešel do historie tím, že na setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole s předstihem varoval před příchodem hypoteční krize. V týmu s ním budou spolupracovat harvardští profesoři Jeremy Stein a Karen Dynanová s cílem najít cestu, jak bilanci bezpečně smrštit, aniž by to poslalo finanční trhy do kolen.
Poslední skupina se zaměří na samotné cílování inflace, kde se sešla jména přímo z ekonomických učebnic. Jedním je Greg Mankiw z Harvardu, jehož texty dodnes studují miliony studentů makroekonomie po celém světě, a doplňuje ho Thomas Sargent, držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2011.
Tuto akademickou dvojici vyvažuje William White, bývalý ekonomický poradce Banky pro mezinárodní vyrovnání a dlouhodobý kritik levných peněz. Tato sestava má přehodnotit dogma dvouprocentního inflačního cíle. Ekonomové se občas hádají, jestli ho měnit, nicméně pokud to má někdo rozseknout, není to vůbec špatně vybraná skupina.
Jmenování těchto skupin ukazuje, že Kevin Warsh nehodlá být jen pasivním úředníkem a chce se zapsat do historie 113 let staré instituce. Spojením dravců ze Silicon Valley, byznysmenů z první linie reálné ekonomiky a respektovaných ekonomů se mu to může podařit. Žádné dramatické změny měnové politiky se ale neodehrají. Spojené státy nebudou následovat Turecko a snižovat sazby v boji proti inflaci místo jejich zvyšování.
I kdyby si to Donald Trump sebevíc přál. Warsh je solidní ekonom a bude se chovat standardně. Jeho expertní skupiny drobné změny přinesou a snad i k lepšímu, ale k žádnému zemětřesení se neschyluje. Ostatně nečekají to ani trhy, které byly po oznámení složení těchto skupin naprosto klidné.