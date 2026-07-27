Hasičům dochází čas. Nová vlna veder může změnit boj s požáry v obří katastrofu
- Situace u Bordeaux je dramatická a hasiči a úřady se bojí dalšího oteplení.
- U Madridu je nyní vývoj mírně příznivější, oheň ale není pod kontrolou.
- Letošní statistika lesních požárů by mohla být katastrofická, ve hře je i El Niño.
Masivní lesní požáry pustoší Španělsko a Francii a ohrožují i velká města. Zatímco poblíž francouzského Bordeaux se situace stále více dramatizuje, z okolí španělské metropole Madridu přišly v pondělí mírně pozitivní zprávy. Další nebezpečí ale hrozí pobřežní Valencii, i tam bylo nutné evakuovat plameny ohrožené lidi. Celkově své domovy už musely opustit stovky tisíc lidí.
U Bordeaux se 2 500 hasičů snaží zkrotit požár, který už spálil plochu čtyřikrát větší než Paříž. Na pomoc byli povoláni i vojáci a zapojily se i další země včetně Česka. „Toto je požár rozsahu, jaký jsme dosud neviděli,“ prohlásil v pondělí Jérôme Steffe, starosta města Cestas, které je předměstím Bordeaux. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí vedl krizové zasedání vlády a zvažuje návštěvu postiženého území.
Největším rizikem je nová vlna veder
Panují obavy, že boj s živlem potrvá týdny. Likvidaci požáru komplikuje proměnlivý a nárazový vítr a sucho. Země navíc bojuje s časem. Bojí se, že dramatickou situaci ještě více ztíží další vedra. Zemi má v těchto dnech zasáhnout už jejich čtvrtá letošní vlna.
„Je to nevyhnutelné. Všechny klimatické modely se shodují, směřujeme k tomu,“ řekl o víkendu podle Le Monde klimatolog Christophe Cassou. Zatím není jasná intenzita a délka horkého počasí, některé projekce ale naznačují, že potrvá dlouho a teploty budou překračovat 40 stupňů.
Hasiči bojují s časem kvůli očekáváným vedrům. |
„Musíme co nejlépe využít příští dva nebo tři dny, dokud jsou teploty relativně normální, abychom zpomalili šíření ohně,“ konstatoval mluvčí federace hasičů David Annotel.
Obyvatelé Bordeaux musí být připraveni na všechno
Už nyní se přitom oheň v tradiční vinařské oblasti dostal do vzdálenosti zhruba deset až patnáct kilometrů od Bordeaux. V noci byla nařízena evakuace nejméně pěti lokalit jihozápadně od města, ve kterém žije necelých 300 tisíc lidí, ale další stovky tisíc osob obývají jeho bezprostřední okolí. Celkově už bylo v regionu Gironde evakuováno zhruba čtvrt milionu lidí. Média tvrdí, že evakuační operace se řadí mezi největší od druhé světové války.
Starosta Bordeaux Thomas Cazenave v neděli uvedl, že zatím nejsou plány na evakuaci města. Mluvčí městské rady však v pondělí sdělil Sky News, že úřady zůstávají ostražité a jsou připravené na každý možný scénář včetně vyklizení Bordeaux.
V Madridu evakuování lidé přespávají ve sportovních halách. |
O něco příznivější zprávy dorazily ze Španělska, kde už bylo evakuováno zhruba 120 tisíc lidí. Úřady v Madridu tvrdí, že šíření požáru nedaleko města se zpomalilo, ale oheň stále zůstává aktivní a nekontrolovaný. Obyvatelé ohrožených oblastí mají zůstat bdělí a připraveni na odchod. V některých místech regionu se však starší lidé už naopak mohou vracet do svých domovů.
Evropa není na extrémní jevy připravená
Také Španělé hovoří o tom, že o zadržení ohňů nejvíce rozhodne pondělí a úterý, dokud teploty nevzrostou. Španělský premiér Pedro Sánchez zamířil v pondělí do požárem zasažené oblasti u Valencie, kde místní úřady čekají zhoršení povětrnostních podmínek. O víkendu předseda vlády hovořil o tom, že ohně jsou jedním z projevů změn klimatu, kterým Španělsko a Portugalsko čelí. „Celý Pyrenejský poloostrov trpí dopady klimatické nouze velmi specifickým způsobem,“ řekl.
Také místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová ze Španělska varovala, že Evropa není připravena na důsledky klimatických změn. Uvedla, že se bude muset rychleji přizpůsobit nouzové situaci. Eurokomisařka pro připravenost a řešení krizí Hadja Lahbibová se obává, že letos by mohla být situace s lesními požáry na kontinentu ještě horší než loni.
„V loňském roce v létě shořel milion hektarů a očekáváme další historický, smutný rekord, protože sezóna začala dříve. Meteorologové bohužel předpovídají další vlnu veder, takže můžeme očekávat další lesní požáry,“ podotkla. Loni Evropa zaznamenala rekordní spálenou plochu i nejvyšší emise z těchto požárů. Tehdy shořelo území přesahující rozlohu Kypru.
El Niño může zařídit mimořádně ničivou sezónu
Letos se od začátku roku objevují varování před silnými ohni po celém světě i v souvislosti s meteorologickým jevem El Niño. „Pravděpodobnost škodlivých extrémních požárů by mohla být nejvyšší, jakou jsme v nedávné historii zažili, pokud se vyvine silné El Niño,“ uvedl v květnu expert na tento živel Theodore Keeping z Imperial College London.
Donedávna byla situace v Evropě o něco málo lepší než loni, i když ohně i tak vypálily nadprůměrnou plochu. Evropská komise k 22. červenci evidovala 254 tisíc sežehlých hektarů, loni touto dobou to bylo 270 tisíc. Varovala však před extrémními podmínkami na jihozápadě Evropy. Španělské statistiky v tuto chvíli nejsou povzbudivé. Podle předběžných údajů tam letos už shořelo více než 170 tisíc hektarů lesních ploch, což je téměř šestinásobek oproti stejnému období loni.
Požáry každý rok přinášejí jižní Evropě miliardové hospodářské ztráty a ničivé začínají být i ve střední Evropě. Problémem je i to, že velká část škod, které působí extrémní počasí, není pojištěná. Netrpí přitom jenom Evropa, s velkými lesními požáry v současnosti bojuje Kanada. Letos už tam shořely tři miliony hektarů a evakuovány byly tisíce lidí.