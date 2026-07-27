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Česko má dalšího dodavatele světových čipových gigantů. S expanzí na Tchaj-wanu pomáhá rodilý Číňan

Technologie od české firmy DG Solutions

Technologie od české firmy DG Solutions Zdroj: DG Solutions

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Česká DG Solutions se prosadila v dodavatelském řetězci čipů díky unikátnímu mikronově přesnému obrábění materiálů. 
  • Konkurenční výhodou firmy jsou vlastní výrobní postupy, které přinášejí marže až 60 procent. 
  • Na Tchaj-wan míří přes Čínu, vývoj ale zůstává v Česku a firma cílí na světové čipové lídry. 

Brněnští výrobci elektronových mikroskopů v čele s Thermo Fisher Scientific běžně dodávají čipovým obrům, jako jsou Apple, Samsung, TSMC nebo Intel. Uchytily se i menší české firmy, například Nvidia odebírá technologii pro přesnou analýzu čipů od NenoVision. 

OECD i díky tomu zařadila Česko mezi hlavní světové dodavatele v rámci polovodičových řetězců. Teď se do hry podařilo zapojit dalšímu českému podniku, jehož mikronově přesná práce mu zajistila dodávky pro nejzvučnější jména. Podnik chce silně zakořenit na Tchaj-wanu, velmoci v oboru. Trochu paradoxní tak je, že jeho majitelem je rodilý Číňan. 

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