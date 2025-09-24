Uniqlo míří do Česka. Japonská oděvní značka otevře kamenný obchod v Praze
Japonská oděvní značka Uniqlo, která se v posledních letech rychle rozšiřuje po Evropě a působí už v jedenácti převážně západoevropských zemích, plánuje otevřít svou první prodejnu také v Praze. Značka, jež se profiluje nabídkou dostupného a kvalitního oblečení a jejíž globální ambasadorkou se nedávno stala herečka Cate Blanchett, teď podle informací Hospodářských novin hledá vhodné prostory přímo v centru metropole.
Podle poradce Tomáše Beránka ze společnosti CZ Retail Advisors by se první obchod mohl otevřít nejdříve po roce 2026, protože nalezení reprezentativní lokality i úprava interiéru zabere čas.
Ve hře jsou podle Hospodářských novin tři prestižní adresy. Jednou z nich je Palác Hybernia na náměstí Republiky, barokní budova naproti Obecnímu domu, která prochází rekonstrukcí a má se otevřít v roce 2028. Druhou možností je bývalá centrála Komerční banky v ulici Na Příkopě 33, dnes vlastněná Trinity Bank, kde jsou v přízemí volné obchodní prostory s plánovaným otevřením v roce 2026.
Třetí variantu představuje Dětský dům ve stejné ulici, kde dosud fungovala Zara. Ta však přesouvá svou pražskou vlajkovou pobočku do větších prostor na Václavském náměstí v budově Van Graaf, která nabízí přes deset tisíc metrů čtverečních prodejní plochy a měla by se otevřít mezi srpnem 2026 a lednem 2027.
Ulice Na Příkopě patří spolu s Pařížskou k nejdražším nákupním třídám v Praze, kde se nájemné menších jednotek pohybuje kolem 235 eur, tedy přibližně 5700 korun za metr čtvereční měsíčně, zatímco u větších prostor s více patry bývá průměrná cena nižší.