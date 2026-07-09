Češi ve velkém skupují Chorvatsko. Už dávno nejde jen o hotely a apartmány
- České investiční skupiny rozšiřují své aktivity na trhu s nemovitostmi v Chorvatsku.
- Láká je rostoucí ekonomika a vedle hotelů a resortů se zaměřují i na další objekty.
- Zájem o chorvatské nemovitosti je součástí širší expanze českého kapitálu do zahraničí.
České firmy nakupují nemovitosti v Chorvatsku. Neinvestují jen do projektů zaměřených na cestovní ruch, stále častěji působí i v dalších oblastech. „Cestovní ruch (export služeb) začínají v Chorvatsku z hlediska výkonnosti předhánět další strukturálně stabilnější segmenty, zejména investice do infrastruktury, energetiky nebo komerčních nemovitostí,“ říká analytik investiční skupiny DRFG Vojtěch Měřínský.
Jako další důkaz dobrého stavu tamní ekonomiky a její atraktivity pro tuzemský kapitál zmiňuje rostoucí spotřebu chorvatských domácností a hovoří o zajímavějších výnosech a nižší konkurenci než na trzích v západní Evropě nebo v Česku. „Proto se skupina DRFG rozhodla vstoupit na chorvatský trh prostřednictvím komerčních nemovitostí,“ vysvětluje.
Pokračující expanze
Skupina DRFG loni koupila nákupní centrum v Rijece, letos obchodní středisko Lumini ve Varaždinu v severozápadní části země. Podle Měřínského jsou obě investice součástí dlouhodobé strategie budování silnější pozice na chorvatském trhu, nikoliv izolovanými akvizičními příležitostmi.
„Chorvatský trh je pro české skupiny atraktivní díky vstupu do eurozóny. Ten snížil měnové riziko a zlepšil celkové investiční prostředí, zatímco členství v Schengenském prostoru posílilo postavení země jako významného logistického a dopravního uzlu v rámci EU,“ odůvodnil zájem českého kapitálu manažer pro Chorvatsko z poradenské společnosti Cushman & Wakefield Predrag Tutić.
Logistici i hoteliéři v pohybu
Na strategickou dopravní polohu země sází i česká firma RC Europe. V Samoboru v blízkosti hlavního města Záhřebu buduje moderní logistický komplex. Projekt za více než 2,37 miliardy korun je v zemi první svého druhu. „V Chorvatsku je nedostatek takových zařízení, existuje zde dobrý potenciál, co se týče segmentu logistiky a průmyslového skladování,“ řekl pro MZV generální ředitel RC Europe pro Česko a Chorvatsko Antonín Dillenz.
Tuzemští podnikatelé investují v Chorvatsku také do cestovního ruchu. Brněnský developer Domoplan postaví za více než čtyři miliardy korun rozsáhlý prázdninový resort na ostrově Pag. Areál s dvoukilometrovou písečnou pláží bude mít kapacitu 3000 hostů, kteří se budou moci ubytovat ve 300 bungalovech nebo apartmánech.
Skupina JTH podnikatele Jaroslava Třešňáka dostavěla už v roce 2021 za 2,7 miliardy korun u Rijeky hotelový komplex, který pronajímá společnosti Hilton. Šlo o jednu z největších investic v regionu.
Český kapitál se rozhlíží po celém regionu CEE
Peníze do realitních projektů v Chorvatsku směřovali Češi už za první republiky. Například Jan Antonín Baťa otevřel u východochorvatského Vukovaru v roce 1931 továrnu na výrobu bot. U ní postavil město Bata-Borovo, ve kterém byly domky pro dělníky, školy, kino a parky.
„Český kapitál je skutečně silný a pro investory je primárním cílem domácí trh. Ale příležitostí tu není tolik a peněz je poměrně dost, proto Češi investují v zahraničí. Je tedy logické, že se dívají i do Chorvatska,“ prohlašuje prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Zdenka Klapalová a dodává, že Chorvatsko už je plnohodnotný investiční trh, nejen sezonní, i když je předmětem zájmu především segment hospitality.
Dále zmiňuje, že tuzemské fondy nejvíce investují na polském trhu. „Je tam více metropolí, celá řada příležitostí,“ vysvětluje. Například v roce 2021 koupila skupina PPF rodiny Kellnerových administrativní budovu New City ve Varšavě, český developer Crestyl zase v roce 2023 převzal společnost Spravia, jednoho z největších stavitelů bytů v Polsku. „Český kapitál je na polském trhu jedním z nejaktivnějších,“ říká Klapalová. Dodává, že Češi investují také na Slovensku a z nejvyspělejších trhů jmenuje Londýn a Německo.
O síle českého kapitálu podle Klapalové vypovídá i fakt, že domácí skupiny nakupují od zahraničních prémiové nemovitosti v Praze, například obchodní centrum Myslbek, které olomouckému developerovi Richardu Morávkovi prodala společnost Anatol Invest Holding, patřící do francouzské státní finanční skupiny Caisse des Dépôts. PPF loni koupila také dejvický hotel Diplomat, před několika lety pak získala největší hotel v Česku – pražský Hilton.