Předplatné na hubnutí. Novo Nordisk zkouší v USA nový byznys model, pojistí si část příjmů
- Novo Nordisk spouští předplatné Wegovy se snahou snížit a stabilizovat měsíční náklady pacientů.
- Delší plány přinášejí úspory až 1200 dolarů ročně a fixní ceny i při změně dávek.
- Firma reaguje na konkurenci Eli Lilly a snaží se získat nové pacienty před jejím vstupem na trh.
Společnost Novo Nordisk v úterý spustila předplatitelský program pro své přípravky na obezitu Wegovy, jehož cílem je zajistit pacientům nižší a „předvídatelné“ měsíční ceny, upozornil server CNBC.
Způsobilí pacienti si mohou zvolit předplatné na tři, šest nebo dvanáct měsíců pro injekční léčbu pomocí Wegovy nebo dvě nejvyšší dávky nově uvedené pilulky pod stejnou značkou. Delší předplatné nabízí zákazníkům nižší průměrnou měsíční cenu - firma jim nabízí úsporu až 1 200 dolarů ročně u injekce a až 600 dolarů u pilulky oproti platbě za jednotlivé dávky každý měsíc.
Pacienti mohou očekávat fixní měsíční ceny i při přechodu na jiné dávkování, uvedla firma. Program bude ode dneška dostupný u několika telemedicínských partnerů společnosti Novo Nordisk, včetně Ro, WeightWatchers, LifeMD, Sesame a Hims & Hers, přičemž další mají brzy přibýt.
První takový pokus v historii
Podle Eda Cincy, šéfa marketingu a pacientských řešení Novo Nordisk, jde o první nabídku tohoto druhu, která má pomoci pacientům nejen zahájit léčbu, ale také u ní setrvat a zvládat výkyvy spojené s cenou, a to bez ohledu na to, zda léčbu teprve začínají, nebo ji již podstupují.
Neschopnost setrvat na léčbě GLP-1 je dlouhodobým problémem kvůli faktorům, jako je obtížný přístup k lékům a gastrointestinální vedlejší účinky. Jedna studie z roku 2025 odhaduje, že přibližně 65 procent pacientů s obezitou léčbu do jednoho roku ukončí.
Pilulka přichází
Nový program přichází v době, kdy pilulka společnosti Novo Nordisk, která od lednového uvedení na trh v USA zaznamenala prudký nárůst zájmu, čelí očekávané konkurenci v podobě připravovaného perorálního GLP-1 od hlavního rivala Eli Lilly, a to ještě letos. Lilly je v současnosti dominantním hráčem na americkém trhu značkových GLP-1 s podílem odhadovaným na 60 procent, zatímco Novo má přibližně 39 procent.
Pilulka Wegovy dosud oslovovala především pacienty, kteří dříve neužívali injekční GLP-1, což činí klíčovým získat co nejvíce nových pacientů před příchodem konkurence.
Po spuštění předplatného mohou pacienti hradit 149 dolarů měsíčně za nižší dávky pilulky, tedy 1,5 a 4 miligramy. Od srpna však bude dávka 4 miligramy stát 199 dolarů měsíčně, původní předplatitelé ji ale budou mít za starou cenu. Nedávno schválená dávka 7,2 miligramu bude do programu zařazena později.
Cinca zdůraznil, že pacienti mohou předplatné kdykoli během jeho trvání zrušit. Dodal, že cílem je pomoci jim najít cestu, která umožní dlouhodobě komfortně léčit obezitu.
Program zatím není dostupný v přímé lékárně NovoCare pro koncové zákazníky, firma však zvažuje jeho případné rozšíření na tuto platformu v budoucnu.
