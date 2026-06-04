ČEZ mění dodavatele pro miliony Čechů. Co to v praxi znamená pro účty za elektřinu a plyn?
- Odběratele elektřiny a plynu od skupiny ČEZ čeká změna dodavatele energií.
- Sotva ji ale postřehnou, v praxi se pro ně nic nezmění.
- Zásadní proměnu struktury energetické skupiny posvětila valná hromada ČEZ.
Valná hromada ČEZ odsouhlasila strategický plán vyčlenění nevýrobní části společnosti. V nejbližších týdnech má podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže vzniknout nová dceřiná společnost firmy.
„Zpočátku půjde o takzvanou prázdnou schránku, firmy ze zákaznické části do ní budou vloženy do konce prvního čtvrtletí příštího roku,“ řekl České televizi Kříž. Ze současné struktury ČEZ se do nové společnosti vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jednat se tak bude například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO nebo firmy z tradingu.
Změny? Ani patička na faktuře
Celkem ČEZ, veřejně obchodovaná firma se 70procentní majetkovou účastí státu, dodává energie do zhruba 4,5 milionu odběrných míst elektřiny a plynu. Žádného ze zákazníků se však změny nemají v praxi nijak dotknout. Ani v detailech typu změny čísla účtu nebo názvu společnosti na faktuře.
„Pro zákazníka se nezmění vůbec nic, naprosto nic, ani ta patička na faktuře. Zákazník bude mít stále za distributora ČEZ Distribuci, případně obchodníka ČEZ Prodej. Jen tyto firmy nebude vlastnit přímo ČEZ, ale mezi nimi vznikne ještě mezičlánek,“ vysvětluje Kříž. Nově vzniklou firmu, označovanou dosud pracovní zkratkou DSZS, povede místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Byť se současných zákazníků ČEZ změna přímo nedotkne, plán proměny firmy schválený valnou hromadou může v konečném důsledku zásadně ovlivnit celou českou energetiku.
Proměna ČEZ za peníze firmy
Rozdělení energetického kolosu s následným prodejem 49procentního podílu ve vznikající zákaznické dceřiné firmě ČEZ má představovat první krok budoucího zestátnění výrobní části skupiny. Představenstvo ČEZ by tím získalo peníze, které by následně mohlo použít na výkup minoritních podílů v mateřské skupině ČEZ.
Cyrani během valné hromady upřesnil, že prodej menšinového podílu by mohl proběhnout v tranších. Časový rámec uskutečnění prodeje vedení skupiny pracovně odhaduje na jeden až dva roky. Vláda Andreje Babiše (ANO) však deklaruje, že chce docílit zestátnění výroby ČEZ nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Krok označuje za potřebný k tomu, aby se firmě uvolnily ruce k masivním investicím do nových energetických zdrojů, včetně jaderných.
„Dnes odstartuje transformace české energetiky a současně i odemykání hodnoty holdingu,“ napsal v průběhu valné hromady ČEZ makléř Fio banky David Lamač. „Náš plán je získat kontrolu nad výrobou, neohrozit ČEZ a hrát fér vůči všem akcionářům,“ deklaruje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Čtvrtbilion na výkup akcií ČEZ?
„Nejčastěji se nyní logicky diskutuje hodnota vyčleňovaných aktiv do nové entity DSZS. Vedle očekávané revaluace DSZS si ale připomeňme, o co ve finále bude hrát stát, respektive minoritní akcionáři. Ano, o kvalitu výrobních aktiv. A pohledem na vizuál jde o výrobní klenoty – pravděpodobně prodloužený provoz jaderných elektráren až na 80 let i moderní paroplyn v Počeradech s velmi pozvolným náběhem od konce roku 2014,“ dodal Lamač. Analytici obecně očekávají, že by prodej menšinového podílu v DSZS mohl vynést až 250 miliard korun.
„Zásadním faktorem bude poté cena výkupu. Předpokládáme, že by měla zahrnovat prémii k tržní ceně v řádu nižších až středních desítek procent,“ dodal analytik Komerční banky Bohumil Trampota.
„Stoprocentní vlastnictví ČEZ odšpuntuje českou energetiku k potřebným investicím do výroby, kde nyní stát musí řešit strategické a bezpečnostní priority, a nikoli rentabilitu odpovídající soukromému charakteru ČEZ,“ tvrdí jeden z nejvýznamnějších minoritářů ČEZ Michal Šnobr.
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