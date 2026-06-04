Souboj dvou farmagigantů o zázračný lék na hubnutí se odehraje i v Česku. Ve hře jsou miliardy
- Novo Nordisk bude v novém závodě v Jevanech vyrábět látky pro novou generaci léků na obezitu a cukrovku.
- Dánská firma do modernizace středočeského areálu investovala několik miliard korun.
- Farmaceutické firmy soupeří o miliardový trh s přípravky, které pomáhají pacientům výrazně zhubnout.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk otevírá ve středočeských Jevanech nový výrobní závod, který se zaměří na produkci látek pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Investice v řádu miliard korun přichází v době, kdy se výrobci předhánějí ve vývoji stále účinnějších přípravků na hubnutí a snaží se získat co největší podíl na jednom z nejrychleji rostoucích segmentů světového zdravotnictví.
Novo Nordisk koupil areál v roce 2024 od společnosti Novavax za téměř pět miliard korun. Nový závod bude součástí globální výrobní sítě firmy, která čelí prudce rostoucí poptávce po svých lécích. Otevření provozu se 12. června zúčastní mimo jiné premiér Andrej Babiš a generální ředitel společnosti Mike Doustdar.
Trh, který mění farmaceutický průmysl
Léky proti obezitě se během několika let staly jedním z nejvýnosnějších produktů celého farmaceutického průmyslu. Popularitu odstartovaly přípravky Wegovy a Ozempic od Novo Nordisku, které obsahují účinnou látku semaglutid. Následně se do čela trhu dostala americká společnost Eli Lilly se svými přípravky Mounjaro a Zepbound založenými na látce tirzepatid.
Podle odhadů dnes léky ze skupiny GLP-1 užívají po celém světě desítky milionů pacientů. Analytici očekávají, že hodnota trhu s léčbou obezity může během příští dekády přesáhnout 150 miliard dolarů ročně.
Právě enormní ekonomický potenciál vysvětluje, proč farmaceutické firmy investují miliardy dolarů do vývoje ještě účinnějších přípravků.
Eli Lilly zvyšuje tlak novým rekordmanem
Největší pozornost v posledních týdnech vyvolal experimentální lék retatrutid od Eli Lilly. Ve studii třetí fáze pomohl pacientům zhubnout v průměru 28,3 procenta původní tělesné hmotnosti, což je nejlepší výsledek, jakého kdy farmaceutický přípravek proti obezitě dosáhl.
Někteří pacienti ztratili více než 30 procent své váhy, tedy úroveň, která se dosud spojovala především s bariatrickými operacemi. Retatrutid přitom funguje na principu současného ovlivňování tří hormonálních drah – GLP-1, GIP a glukagonu. Odborníci proto hovoří o takzvané třetí generaci léků na hubnutí.
Úspěch retatrutidu představuje problém především pro Novo Nordisk. Ještě před několika lety byl dánský výrobce považován za jasného lídra trhu, v poslední době však část investorů znepokojily pomalejší výsledky jeho vývoje i rostoucí konkurence ze strany Eli Lilly.
Podle údajů z amerického trhu nyní Eli Lilly ovládá přibližně 60 procent segmentu léčby obezity a diabetu, zatímco Novo Nordisk necelých 40 procent.
Nová generace léků už vzniká
Dánská firma se však nechce spokojit s rolí pronásledovatele. Novo Nordisk v posledních měsících oznámil několik miliardových investic do vývoje nové generace přípravků, které by měly účinností konkurovat retatrutidu.
Právě výroba účinných látek pro budoucí generace těchto léků je jedním z důvodů, proč společnost rozšiřuje výrobní kapacity i v České republice. Farmaceutické firmy totiž narážejí nejen na vědecké výzvy, ale také na problém s výrobou. Prudce rostoucí poptávka v minulých letech vedla k opakovaným výpadkům dodávek některých přípravků v Evropě i ve Spojených státech.
Nový závod v Jevanech tak nebude důležitý pouze pro českou ekonomiku, ale také pro globální závod o budoucnost léčby obezity. Právě v této oblasti se totiž rozhoduje o tom, která farmaceutická firma ovládne jeden z nejlukrativnějších trhů příštích let.
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