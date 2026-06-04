Televize Šlágr tlačila seniory do „zaručených“ investic. Akcie bájného katetru pak raději zapřela
- Šlágr TV nabízela divákům akcie spřízněné firmy od deseti tisíc korun jako bezrizikovou alternativu k bankovnímu kontu.
- Po dotazech e15 televize rubriku smazala a prodej popírá, podle archivů a vysílání však kampaň běžela ještě letos na jaře.
- Inzerce cílila na nezkušené seniory, přičemž nabízené akcie nejsou veřejně obchodovatelné a podněty k této nabídce řešila i ČNB.
Kolagen, elektrovozíky, konopný olej, ale třeba také akcie spřízněné firmy. Tak ještě nedávno vypadalo inzertní menu Šlágr TV. Televize proslulá zejména mezi seniory dlouhodobě nabízela svým divákům speciální program pro drobné investory do akcií jednoho z nepřímých akcionářů skupiny Česká Muzika, která televizi provozuje. Investice byla divákům prezentována jako alternativa k bankovnímu účtu z hlediska rizikovosti, motivací měl být unikátní český zdravotnický patent, který však ani po letech nadějí zatím nestihl výrazněji byznysově prorazit. Bezprostředně po dotazu e15 na legálnost této nabídky televize tento týden smazala webovou stránku obsahující popis investice.
Investici popisovala televize jako zaručenou a s pevným ročním výnosem pěti procent. Konkrétně pak spočívala v nákupu akcií společnosti Riocath FNDB, která přes společnost Šlágr FNDB drží poloviční podíl ve firmě provozující Šlágr TV. Zbytek vlastní zakladatel televize Karel Peterka. Televize investici drobným investorům s vkladem od deseti tisíc korun prezentovala jako prakticky bezrizikovou s příslibem budoucího bezproblémového prodeje. „Můžete místo uložení peněz v bance, kde nedostanete žádný zajímavý úrok, garantovaně investovat do akcií Riocath FNDB,“ uváděla televize ještě počátkem června na homepage Šlágr TV a v nyní již neexistující rubrice „Investujte s námi“ akcie firmy přirovnala k „jistotě obligace“ s tím, že investoři mohou v budoucnu akcie prodat na trhu. Tyto akcie přitom nejsou veřejně obchodovatelné.
Firma Riocath FNDB je součástí skupiny Riocath, která vlastní patent na urinární katetr, s nímž už několik let plánuje tuzemskou i mezinárodní expanzi do zdravotnických zařízení. Nabídka cílená primárně na diváckou obec Šlágr TV vzbudila pochyby u expertů na kapitálové trhy, kteří vedle bagatelizace investičních rizik nevylučují povinnost televize disponovat například schváleným akciovým prospektem od České národní banky. Samotná televize nabídku i prodej akcií v posledních letech popírá. „Žádné akcie již naše společnost nenabízí. Jedná se bohužel o několik let starou informaci, protože již pět let naše společnost žádné akcie neprodala,“ uvedl z e-mailové adresy „info@slagrtv.cz“ pro e15 zdroj ze Šlágr TV bez uvedení jména i pozice.
Jak nicméně ukazuje archivátor historické podoby webových stránek Web.archive.org, zatímco první nabídka se na portálu objevila již v únoru roku 2021, nejnovější záznam v archivátoru pochází z letošního 8. února. Podle informací e15 ale byla nabídka aktivní ještě v závěru května a během února a března byla investice běžně promována nejen na hlavní stránce webu, ale i přímo ve vysílání televize. Po dotazech e15 týkajících se existence případného akciového prospektu a objemu prostředků, které se tímto způsobem podařilo získat, Šlágr TV investiční rubriku odstranila.
Podle poslední dostupné účetní závěrky za rok 2024 měla firma Riocath FNDB se čtyřmiliardovými aktivy zhruba sedmimilionové tržby, dvoumilionový zisk a ztrátu nahromaděnou z minulých let v objemu 1,7 miliardy korun. V rodině firem Riocath má hrát roli entity financující své sesterské společnosti.
Nelegální nabídka
„V první řadě jde o jasnou a nelegální veřejnou nabídku akcií bez prospektu. Prezentace akciového rizika na úrovni bankovního vkladu je pak nebezpečným klamáním spotřebitele,“ uvádí specialista na finanční a kapitálové trhy Jan Topinka. Za klamavou rovněž Topinka považuje televizí zmiňovanou možnost prodat akcie na trhu. Samostatnou kapitolou je i obec potenciálních investorů. „Nabídka necílí na sofistikované investory, ale na ty nezkušené, a o to je podobná nabídka nebezpečnější,“ říká expert společnosti Fichtner Tomáš Tyl.
Investiční nabídky spřízněných firem analyzoval dříve i regulátor. „Česká národní banka se zabývala podněty týkajícími se veřejné nabídky akcií společnosti Riocath FNDB i nabídkou akcií společnosti Šlágr klub, a to konkrétně z pohledu právní úpravy veřejné nabídky cenných papírů, včetně případné povinnosti uveřejnit prospekt,“ uvádí mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí s tím, že podrobnosti k průběhu a výsledkům šetření ČNB nemůže sdělit, jelikož je povinna zachovávat mlčenlivost. Žádný verdikt ale regulátor v tuto chvíli nevynesl. To může znamenat, že firmy legislativu neporušily, stejně jako to, že řízení stále probíhají.
Prospekt je rozsáhlý materiál, který zpracovává emitent cenných papírů v případě, že se chce obrátit s investiční nabídkou na širokou veřejnost nebo je nabídka omezena objemovým stropem na úrovni jednoho milionu eur. „Z dostupných informací máme za to, že nabídka zveřejněná na webu společnosti Riocath FNDB a na webu televize Šlágr TV představuje veřejnou nabídku cenných papírů,“ soudí advokátka společnosti KLB Veronika Civínová. Zdůrazňuje, že podle registrů České národní banky není společnost Riocath FNDB držitelem žádného oprávnění pro působení na finančním trhu ani jí nebyl schválen prospekt cenných papírů.
Úspěch firem ze skupiny Riocath, jejíž vznik sahá až do roku 1994, a tím i rizikovost investic úzce souvisejí se schopností byznysově vytěžit její patenty. Firma tvrdí, že má provozní linku na více než 15 tisíc urinárních katetrů měsíčně. „Katetry testují na řadě pracovišť v českých nemocnicích a současně jednáme s distributory i nemocnicemi o rozšíření spolupráce. Naším cílem je nyní zejména širší uplatnění katetrů Riocath při specializovaných výkonech a větší povědomí o této unikátní technologii mezi českými pacienty,“ uvádí zástupce místopředsedy představenstva Riocath Global Jan Peták. Na přímé dotazy nicméně neprozradil, jaký objem peněz skupina prodejem akcií celkově získala, ani konkrétní čísla týkající se skutečně prodávaného objemu zboží. Podle Petáka se firma do budoucna chystá vstoupit na zahraniční trhy.
Globální expanze?
Skupina Riocath ale slibuje globální byznysovou expanzi a masivní uvedení svých produktů na trh již od roku 2018, kdy firma katetr představila. V roce 2024 se katetr teprve začínal v rámci prvních praktických pokusů zkoušet v pražské Fakultní nemocnici Motol. Ta jej skutečně začala používat, nicméně jen s velmi omezeným byznysovým potenciálem. „Katetr je schválen k používání a je běžně dostupný na objednání. Za extrémní výhodu považuji mechanismus zavádění, konstrukce však není uzpůsobena k upevnění v močových cestách, proto je na našem pracovišti využíván zejména k jednorázovému odběru sterilní moči,“ uvedl pro e15 profesor Milan Kvapil z Fakultní nemocnice Motol. Podle nemocnice je zároveň nepravděpodobné, že by katetr našel širší využití.
Nepříliš nadějně zní reakce i z některých dalších nemocnic, se kterými Riocath podle svých slov navázal testovací spolupráci. „Tyto katetry nepoužíváme a dle zjištění je nebudeme ani objednávat,“ uvádí manažerka marketingu Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová. Pozitivně hodnotí katetr v moravskoslezském Bohumíně, narážejí však na další překážku. „V případě stanovení adekvátních úhrad ze zdravotního pojištění je nemocnice připravena užívat katetry v běžné klinické praxi,“ uvádí Jana Končítková z Bohumínské městské nemocnice.
Nezávisle na Šlágr TV nabízí své akcie na svém webu i další firma ze skupiny Riocath, konkrétně Riocath Global. Na rozdíl od Šlágr TV, která investorům nabízela možnost vstupu do firmy od deseti tisíc korun, však uvádí cenu jedné své akcie na úrovni tří milionů korun. Investici pak prezentuje jako „příležitost s výnosem deseti procent ročně“. Rovněž tato firma, která podle skupiny přímo vlastní práva na unikátní katetr, měla v roce 2024 tržby v řádu nižších jednotek milionů korun a vykázala zisk těsně pod hranicí 200 tisíc korun.
Riocath vzbuzoval v posledních letech kontroverze někdejším šéfem Riocath FNDB, podnikatelem Janem Jezberou, o něhož se v minulosti zajímaly české bezpečnostní složky kvůli kontaktům na podsvětí. Jezbera odešel ze struktur skupiny až loni, mimo jiné šéfoval právě společnosti Riocath FNDB. Ta se přitom před několikerým přejmenováním jmenovala INTERCONEX Invest.
V devadesátých letech finanční skupina Interconex ovládala například vytunelované litoměřické investiční fondy. Jak například v roce 2010 uvedly Hospodářské noviny, Jezbera byl jednou z klíčových postav skupiny Interconex. Bývalý ministr vnitra Jan Ruml dokonce ve stejném roce v pořadu Reportéři ČT hovořil v souvislosti s jednou z Jezberových firem o organizovaném zločinu.
Projekt je přitom podle webových stránek skupiny spojen hned s několika známými jmény. „Je otázka, zda si jsou vědomi, že je společnost používá k propagaci prodeje svých akcií,“ uvažuje nahlas Tyl. Podle webových stránek figurovali přinejmenším v roce 2025 v investiční a ekonomické radě firmy například exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček nebo také současný vládní poslanec Vladimír Pikora.