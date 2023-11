Státní nákup čerpaček Robin Oil rozděluje vládu | e15.cz

Měl by stát přikoupit další pivovary k národnímu podniku Budějovický Budvar a podnikat i v dalších oblastech? Někteří vládní politici a odborníci nešetří jízlivými reakcemi a kritikou nákupu sítě čerpacích stanic Robin Oil státní firmou Čepro, který odsouhlasilo ministerstvo financí. To tvrdí, že krok zapadá do energetické bezpečnosti státu. Podle expertů je však tento byznys spíše za vrcholem, a stát si tak pořídil aktivum s klesající cenou a významem.

„V okamžiku, kdy jsou některé důležité součásti trhu vlastněny jinými státy, je docela logické předpokládat, že nejdřív by se plnily potřeby těchto států a pak až potřeby České republiky,“ řekl šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS). Poukázal na skutečnost, že i když má Čepro v tuzemsku třetí nejrozvětvenější síť čerpacích stanic, zbývající dvě větší jsou vlastněné jinými státy. „To by mohlo být problematické v době krize,“ soudí ministr.

Úplně jinak to vidí Stanjurův předchůdce v čele rezortu financí Miroslav Kalousek. „Stát by měl vlastnicky ovládat jen to, co ovládat opravdu musí. Síť čerpacích stanic to fakt není,“ napsal na síti X. „Teď už jen čekám, kdy vláda nakoupí nějaké pivovary. Jeden státní Budvar určitě někomu připadá málo,“ rýpl si do kabinetu.

Podobný názor jako Stanjura má šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Vlastnictví kritické infrastruktury rozhodně dává smysl, zvláště ve světle probíhajících krizí.“

Rozhodlo Čepro

Některé koaliční politiky však zaskočilo, že o ovládnutí benzinek Čeprem nejednala vláda. „Ptal jsem se našich ministrů, ale ti tuto informaci nedostali,“ reagoval místopředseda STAN Jan Farský.

Rezort financí to potvrdil. „Jedná se o obchodní rozhodnutí, které činí a za které je odpovědné představenstvo společnosti Čepro. Její vedení nicméně tuto akvizici vzhledem k jejímu významu s ministerstvem coby stoprocentním akcionářem konzultovalo,“ uvedl mluvčí rezortu Filip Běhal.

Cenu transakce strany nezveřejnily, podle pozorovatelů se pohybuje minimálně v řádu stovek milionů korun. Výhrady, proč v době tvrdých škrtů a nadále velmi vysokých schodků státního rozpočtu padnou peníze na čerpací stanice, odráží Stanjura argumentem, že všechno uhradí Čepro. „Každá firma má své rozvojové a investiční projekty. A to je jeden z nich,“ doplnil Stanjura k ovládnutí sítě Robin Oil.

Ke stávajícím zhruba dvěma stům stanic EuroOil tak Čerpro získá dalších sedm desítek. „Stát by neměl vlastnit pumpy. Místo dalších nákupů by měl EuroOil prodat,“ myslí si šéf představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Obor za zenitem

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal připomněl, že čerpací stanice nejsou strategické v žádné vyspělé zemi světa. „Čerpací stanice je nepochybně obor na vrcholu či spíše za vrcholem. Stát si koupil aktivum, které zcela jistě bude klesat na ceně a významu,“ zdůraznil Dohnal. Je to podle něj podobný nesmysl, jako když minulá vláda chtěla prohlásit Smartwings za strategický podnik.

Někteří odborníci navíc varují před zásahy podobné těm, k nimž před říjnovými volbami sáhla polská vláda, která snižovala na čerpačkách ceny, aby si naklonila voliče.

Stávající nákup sítě Robin Oil nemá podle expertů žádnou souvislost s nedávnou státní akvizicí společnosti Net4Gas a jejího systému plynovodů a předávacích stanic. Trh s motorovými palivy ovlivňuje řada různých hráčů fungujících v liberalizovaném tržním prostředí, což o obchodu s plynem neplatí.

Akvizici v současnosti posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Buď do třiceti dnů konstatuje, že spojením firem nevznikne monopol a fúzi povolí, nebo může řízení pokračovat až pět měsíců. Sloučení bude platné až po rozhodnutí úřadu.