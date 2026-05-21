Tichý konec retailové sázky Křetínského a Tkáče. Makro zavírá síť menších prodejen
- Velkoobchodní řetězec Makro v Česku ukončuje činnost sítě menších prodejen Bonveno.
- Některé se zcela uzavřou.
- Napsal to ve čtvrtek server Deník N na základě vyjádření mluvčí Makra Nikoly Formanové.
V zemi je obchodů Bonveno 11, z toho naprostá většina v Praze. Společnost Makro Cash & Carry ČR patří do německé skupiny Metro AG, v níž vlastní většinový podíl investiční firma EP Global Commerce (EPGC) podnikatelů Daniela Křetinského a Patrika Tkáče.
„Prodejny Bonveno v České republice ukončují svou činnost, přičemž některé z celkem 11 prodejen (deset v Praze a jedna v Benešově) budou postupně do poloviny července uzavřeny," sdělila serveru mluvčí firmy Makro Cash & Carry Formanová.
Omezený počet vhodných lokalit
Firma Makro Convenience Czechia, pod kterou síť Bonveno spadá, podle ní provoz pilotního projektu Bonveno ukončila ke 24. dubnu. „Zákazníci i místní komunity jednotlivých prodejen budou průběžně informováni o konkrétních krocích souvisejících s uzavíráním provozoven. Obchodní partneři projektu Bonveno budou o této skutečnosti rovněž řádně informováni," doplnila mluvčí.
„V průběhu se ukázalo, že omezený počet vhodných lokalit výrazně limituje další rozvoj tohoto konceptu," zdůvodnila Formanová konec sítě Bonveno. Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků Makra za finanční rok 2023/2024 dceřiná firma Makro Convenience Czechia prohloubila ztrátu na 101,1 milionu korun, kdežto tržby stouply na 44,4 milionu korun.
Celá společnost Makro Cash & Carry ČR snížila meziročně čistý zisk o 81,8 procenta na 24,6 milionu korun, zatímco tržby vzrostly o 4,4 procenta na 36,5 miliardy.