Vyšší příspěvky na bydlení, více peněz samoživitelům. Superdávku musí Juchelka překopat
- Nový systém dávkové pomoci vykázal za první měsíce fungování řadu nedostatků.
- O peníze přicházejí samoživitelé, senioři a další zranitelné skupiny.
- Změny, které tyto nedostatky odstraní, by měly začít platit do konce roku.
Reforma dávkového systému minulé vlády dozná podstatných změn. Promítnou se do nich zkušenosti z prvních měsíců fungování takzvané superdávky. Ta od loňska postupně nahrazuje celkem čtyři dávky státní sociální podpory. Úpravy ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) cílí hlavně na pomoc s náklady na bydlení nebo na samoživitele. O superdávku už požádaly desítky tisíc lidí a mnozí na ní tratí.
„Je potřeba změnit parametry. Některé oblasti se jeví jako velmi podceněné,“ řekl Juchelka. „Z dat vidíme přesně situaci domácností. Víme, kolik je kde bydlení stojí,“ dodal. Chystané úpravy mají začít platit do konce roku.
Obavy expertů se naplnily
Už loni na podzim se přitom ozývaly kritické hlasy, které varovaly před nedostatky nového systému. Mezi nejdiskutovanější patřil pokles tabulkových sum, takzvaných normativních nákladů na bydlení, které určují maximální uznatelnou výši státní podpory. Bylo téměř jisté, že řada lidí s nízkými příjmy přijde o peníze. Opatření začalo platit právě s novou superdávkou, která sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
„S přechodem na novou superdávku naše poradny upozorňují na nejistotu dosavadních příjemců příspěvku na bydlení, zda na něj dosáhnou a jaká bude jeho výše. Nejistota panuje zejména mezi seniory a dalšími zranitelnými skupinami, které se obávají, že změna systému povede ke ztrátě pomoci nebo ke zhoršení jejich finanční situace,“ uvedl šéf Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.
Mnozí příjemci dosavadní podpory dostávají až o několik tisíc korun měsíčně méně, což jim způsobuje existenční problémy. Juchelka proto normativy na bydlení zmírní, aby byly nastaveny spravedlivěji s ohledem na konkrétní nízkopříjmovou domácnost i ceny nájmů v dané lokalitě.
Šéf resortu práce upraví i způsob posuzování majetku žadatelů. Právě k němu začal stát po náběhu superdávky více přihlížet. Zároveň se zpřísní omezení pro ty, kteří mají vysoké náklady na nájem nebo energie například kvůli užívání luxusních bytů. Na bonusu za práci nebo aktivní hledání zaměstnání se nic měnit nemá.
Zmírnění pro samoživitele
Další skupinou, která žádá zmírnění podmínek, jsou samoživitelé. Ti budou spadat mezi takzvané zranitelné osoby. To umožní lepší nastavení pomoci s bydlením i přídavků na děti. Navíc stát s ohledem na horší uplatnění samoživitelů na trhu práce nebude tak striktně posuzovat, zda mají zaměstnání.
Pro zařazení mezi zranitelné osoby je u těchto žadatelů podstatný věk potomka. V současnosti platí limit nejvýše sedmi let, nově to bude patnáct let. „Z dat vyplynulo, že dosavadní hranice nevytvářela spravedlivé podmínky,“ uvedl Juchelka.
Předchozí ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) změny nerozporuje. Podle něj se s nimi počítalo, bylo však nutné počkat na přesné údaje, které ukázaly až první měsíce fungování superdávky.
O novou sloučenou dávku je možné žádat od loňského října, přičemž místo dřívějších čtyř žádostí stačí podat pouze jednu. Za první čtvrtletí vyplatily úřady práce na superdávkách 563 milionů korun. Tuto podporu, kterou zatím pobírají jen noví žadatelé, už má přiznanou téměř 34 tisíc domácností. Ostatním příjemcům dosavadních čtyř dávek stát za první kvartál poslal 7,8 miliardy korun.