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Točené pivo za dvacet pět korun v Praze? Oblíbený supermarket ho nabízí na nové letní terase

Lidl Letní terasa ve Stromovce

Lidl Letní terasa ve Stromovce Zdroj: Marek Schwarzmann

Lidl Letní terasa ve Stromovce
Lidl Letní terasa ve Stromovce
Lidl Letní terasa ve Stromovce
Lidl Letní terasa ve Stromovce
Lidl Letní terasa ve Stromovce
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msc
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  • Lidl zkouší netradiční promoakci.
  • Své privátní značky nabízí v pražské Stromovce.
  • Kam přesně na točený Argus za 25 korun?

Obchodní řetězec Lidl v Česku nenápadně vstoupil do gastrobyznysu. V pražském parku Stromovka u Grillpointu 1, který je na půl cesty mezi Křižíkovou fontánou a molem u Rudolfova rybníku, firma postavila Lidl Letní terasu.

Návštěvníci na ní naleznou dvě moderní prodejní buňky obklopené židlemi a stolky, sedacími pytly s logy Lidlu i pivní lavice postavené z palet. 

Kolemjdoucí si zde mohou objednat třeba točené pivo Argus či chlazené nápoje Freeway, ale také kávu Bellarom nebo nanuky Ballino a Gelatelli. Výběr těchto produktů přitom není náhodou - ve zdejším nabízeném sortimentu jsou pouze privátní značky obchodního řetězce. 

Zkušební provoz a káva za dvacku

Provozovny budou oficiálně otevřeny 18. června, již nyní se však nacházejí ve zkušebním provozu a obsluhují první zákazníky. Návštěvníky budou hostit až do konce letní sezony v závěru září. 

Vedle brandového výběru však zaujmou ještě jednou věcí - pokud má zákazník věrnostní aplikaci Lidl Plus, může zde nabízené produkty zakoupit až za poloviční cenu. Půllitr točené dvanáctky ho tak vyjde na 25 korun a třeba espresso na 20 korun.

V místě zatím panuje klid, informaci, že je „otevřeno“, má firma komunikovat právě až 18. června. „Zatím o nás moc návštěvníků neví, ale myslím, že se to po čtvrtku rychle změní,“ říká jedna z výčepních.

Nejedná se o první netradiční marketingovou akci firmy. Letos v dubnu například firma uvedla na trh ve spolupráci s tuzemskou obuvní legendou Botas vlastní obuv - Lidl Botasky, které se takřka okamžitě vyprodaly.  

 

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