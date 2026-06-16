Točené pivo za dvacet pět korun v Praze? Oblíbený supermarket ho nabízí na nové letní terase
- Lidl zkouší netradiční promoakci.
- Své privátní značky nabízí v pražské Stromovce.
- Kam přesně na točený Argus za 25 korun?
Obchodní řetězec Lidl v Česku nenápadně vstoupil do gastrobyznysu. V pražském parku Stromovka u Grillpointu 1, který je na půl cesty mezi Křižíkovou fontánou a molem u Rudolfova rybníku, firma postavila Lidl Letní terasu.
Návštěvníci na ní naleznou dvě moderní prodejní buňky obklopené židlemi a stolky, sedacími pytly s logy Lidlu i pivní lavice postavené z palet.
Kolemjdoucí si zde mohou objednat třeba točené pivo Argus či chlazené nápoje Freeway, ale také kávu Bellarom nebo nanuky Ballino a Gelatelli. Výběr těchto produktů přitom není náhodou - ve zdejším nabízeném sortimentu jsou pouze privátní značky obchodního řetězce.
Zkušební provoz a káva za dvacku
Provozovny budou oficiálně otevřeny 18. června, již nyní se však nacházejí ve zkušebním provozu a obsluhují první zákazníky. Návštěvníky budou hostit až do konce letní sezony v závěru září.
Vedle brandového výběru však zaujmou ještě jednou věcí - pokud má zákazník věrnostní aplikaci Lidl Plus, může zde nabízené produkty zakoupit až za poloviční cenu. Půllitr točené dvanáctky ho tak vyjde na 25 korun a třeba espresso na 20 korun.
V místě zatím panuje klid, informaci, že je „otevřeno“, má firma komunikovat právě až 18. června. „Zatím o nás moc návštěvníků neví, ale myslím, že se to po čtvrtku rychle změní,“ říká jedna z výčepních.
Nejedná se o první netradiční marketingovou akci firmy. Letos v dubnu například firma uvedla na trh ve spolupráci s tuzemskou obuvní legendou Botas vlastní obuv - Lidl Botasky, které se takřka okamžitě vyprodaly.