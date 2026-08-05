V Česku oblíbený diskont zavírá až 300 prodejen. Agresivní expanze nevyšla
- Německý diskontní řetězec KiK mění strategii a kvůli klesající ziskovosti plánuje v Německu uzavřít přibližně 150 prodejen.
- V Česku bude rušení poboček probíhat jen v řádu jednotek, firma je hodlá nahradit novými v atraktivnějších lokalitách.
- Agresivní expanze z minulých let podle vedení podniku nefungovala stoprocentně.
Zatímco nepotravinářské diskontní řetězce zažívají napříč Evropou rekordní zájem zákazníků poháněný poptávkou po levném zboží, některé zavedené značky přehodnocují své růstové plány. Zářným příkladem změny strategie je německý diskontní řetězec KiK. Ten v reakci na klesající ziskovost zahájil rozsáhlou optimalizaci své pobočkové sítě.
Společnost zruší v rámci restrukturalizace přibližně 150 prodejen na svém domovském německém trhu, i když zároveň plánuje otevřít 15 nových poboček. Některé obchody již provoz ukončily, zavření dalších prodejen ve městech Bad Windsheim, Vetschau či Gieboldehausen bude v nejbližší době následovat.
Ziskovost má přednost před kvantitou
Představitelé německé centrály KiK Textilien und Non-Food GmbH potvrdili, že redukce je součástí širšího plánu na zefektivnění provozu.
„Na základě aktuálního stavu platí čísla, která jsme sdělili 1. dubna. V Německu nebudeme pokračovat v provozu zhruba 150 poboček, zároveň ale otevřeme 15 nových míst. S více než 2 200 prodejnami v Německu si i nadále udržíme silné zastoupení a vysokou dostupnost pro zákazníky,“ citoval tiskové oddělení společnosti německý deník Merkur.de.
Vedení podniku otevřeně přiznává, že agresivní expanze z minulých let nepřinesla očekávané výsledky.
„Snižujeme naše portfolio směrem k vyšší ziskovosti. Vzorec ‚otevíráme pět nových poboček a máme pětkrát více zákazníků‘ nevyšel na sto procent,“ vysvětlil krok společnosti její výkonný a finanční ředitel Christian Kümmel.
KiK nezavírá pobočky pouze v Německu, ale i v dalších evropských zemích. Pro letošek je sice v plánu otevřít celkem 75 nových prodejen, uzavřít se jich ovšem má přibližně tři sta.
Zavírání i v Česku
Oblíbený diskontní řetězec letos v Česku zavře několik prodejen. Nejde přitom o plošné rušení. Firma zároveň plánuje otevírat nové obchody v atraktivnějších lokalitách, takže svou síť spíše upravuje než výrazně zmenšuje.
„Optimalizace prodejní sítě, o které se nyní mluví v evropském kontextu, se českého a slovenského trhu dotkne pouze omezeně. V letošním roce plánujeme snížení počtu prodejen v řádu jednotek,“ řekl pro e15 jednatel pro Česko a Slovensko Martin Šatný.
Kterých konkrétních míst se změny dotknou, firma zatím neupřesnila. První však KiK zavřel v neděli 26. dubna. Šlo o prodejnu v nákupní galerii v Hradišťské ulici v Písku. Předtím v ní řetězec uskutečnil velký výprodej. Ve městě nadále zůstává otevřena prodejna v obchodním centru U Hřebčince, která ve městě působí déle.
Vyvažování dle aktivity lokalit
„Síť prodejen v tuto chvíli stále analyzujeme. Z pohledu zákazníků však jde o minimální změny a dostupnost našich prodejen zůstává dlouhodobě stabilní,“ dodává Šatný.
V praxi to znamená, že řetězec může zavřít méně vytíženou prodejnu a nahradit ji novou v lepší lokalitě, často v retail parku nebo frekventovanější části města. Pro zákazníky by se tak dostupnost neměla výrazně změnit.
Německá společnost KiK (zkratka pro Kunde ist König, v překladu „Zákazník je král“) byla založena v roce 1994 a v současnosti působí ve 14 evropských zemích. Na český trh vstoupila v roce 2007 a dnes zde provozuje přibližně 220 prodejen.