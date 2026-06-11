Vstupenka za milion? Mistrovství světa ve fotbale začíná nekompromisním zdražováním
- Právě startuje jedna z nejsledovanějších a nejvýdělečnějších soutěží světa.
- Mundial, neboli mistrovství světa ve fotbale, se podruhé v tomto tisíciletí vrací do Ameriky.
- A ta ho hodlá vytěžit do posledního centu.
Na 48 týmů, 104 zápasů a 16 hostitelských měst. Ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje nejen největší, ale také nejdražší fotbalové mistrovství světa v historii. Své vlastní paralelní mistrovství si vedle fotbalistů odehrávají také FIFA, televize a streamovací platformy, hotely nebo autopůjčovny.
Když dovedl Lionel Messi Argentinu k titulu světových šampionů před čtyřmi lety v Kataru, finálový duel s Francií sledovalo téměř 1,5 miliardy lidí. Masivní zájem globálního publika o značky, jako jsou Cristiano Ronaldo nebo The Three Lions (přezdívka anglické reprezentace), tlačí cenu vysílacích práv do astronomických výšin i nyní.
Vysílací práva tvoří vůbec největší samostatnou příjmovou položku FIFA. V cyklu let 2023 až 2026 se jedná zhruba o čtyři miliardy dolarů (přes 83 miliard korun). Pro srovnání: Česká republika platí za nákup jediného kusu stíhačky F-35 z dílny amerického Lockheed Martin asi 4,4 miliardy korun.
Vysoké ceny vstupenek na MS
Významným zákazníkem FIFA je například stanice Fox, která drží anglickojazyčná práva pro trh v USA. Platí za ně téměř půl miliardy dolarů. Počítá s tím, že se jí investice vyplatí díky příjmům z reklam, ale i z poplatků od distributorů. Těmi jsou obvykle klasické kabelové a satelitní televize typu Comcast nebo internetové služby, jako je YouTube TV. Tyto služby pak nabídnou přenosy ve svých balíčcích stanic, v nichž lze MS sledovat.
Konečným plátcem je tak obvykle divák předplácející danou službu. Na českém trhu se o odvysílání zápasů dělí Česká televize a Nova. ČT je dlouhodobě financována na bázi koncesionářských poplatků, Nova účtuje od 199 korun měsíčně za balíček, jehož součástí je stanice Nova Action – na ní poběží většina zápasů.
Fanoušci, kteří zápasy navštíví osobně, musí sáhnout hluboko do kapes. Do mimořádných výšin se dostaly nejen ceny lístků na klíčové vyřazovací zápasy, kde může extrémní cenovka v řádu milionů korun za vstupenku málokoho překvapit, ale i ceny běžných utkání v základních skupinách. Obvykle jde o nižší stovky dolarů za kus, tedy o vyšší tisíce korun.
Šťastné hotely v USA, Kanadě a Mexiku
To neplatí pro domácí Američany, Kanaďany či Mexičany – vstupenky na jejich domácí duely nezřídka startují na tisícovce dolarů. Ceny jsou vyšší i proto, že FIFA na tomto turnaji poprvé používá dynamický způsob naceňování vstupenek ve skutečně velkém měřítku. Cena tak pružně reaguje na poptávku, podobně jako v byznysu s letenkami nebo ubytováním.
FIFA v rozpočtu počítá s tržbou ze vstupného a návazných služeb ve výši asi 3,1 miliardy dolarů. Zda se předpoklad naplní, je však stále velkou neznámou. Spousta zápasů totiž zůstává i těsně před startem turnaje nevyprodaná. Na oficiální platformě pro přeprodej lístků bylo ještě v úterý k dispozici asi 180 tisíc vstupenek, upozornil list Financial Times. Drahé vstupenky nenacházejí kupce nejen v případě méně atraktivních utkání typu Saúdská Arábie vs. Kapverdy hraného v Houstonu, ale i v případě exponovaného duelu domácích USA proti Paraguayi.
Na své si během 39denního turnaje přijdou také američtí hoteliéři, mají-li štěstí na správnou lokalitu blízkou stadionu. Poradenská společnost Oxford Economics odhaduje, že jejich dodatečné tržby vyšplhají téměř k 900 milionům dolarů. V červnu mají vzrůst tržby z pokojů v hostitelských městech až o čtvrtinu. Ne vždy se však ceny zvyšují výrazně, hlavně v Mexiku jsou nárůsty méně dramatické než v USA. Poblíž Estadio Guadalajara, kde odehrají Češi ve čtvrtek svůj první zápas s Jihokorejci, začínají ceny za hotelový pokoj obvykle na nižších tisícovkách korun za osobu.
13 tisíc za půjčený vůz na týden
Plošně vyprodáno ale zdaleka není. Samotná FIFA například zrušila tisíce blokací pokojů, jen ve Philadelphii šlo dle místní hotelové asociace asi o dva tisíce z deseti tisíc rezervací. Hoteliéři celkem očekávají asi jeden a čtvrt milionu zahraničních návštěvníků, z nichž by orientačně šedesát procent nedorazilo, nebýt MS. Mezi ně patří i rozhodčí. Ti nejvytíženější si mají během turnaje vydělat kolem sto tisíc dolarů včetně bonusů.
Pozadu nezůstávají ani autopůjčovny, všímá si německý portál Automobilwoche. Průměrná cena za pronájem auta z letiště vzrostla nejvíce v Bostonu, kde činí 618 dolarů na týden (13 tisíc korun). Podstatně levněji je v Mexiku, v Guadalajaře a Monterrey činí průměrné ceny 243 a 215 dolarů. Osobní vůz přitom může být často nepostradatelnou součástí cesty vzhledem k omezené dopravní obslužnosti v regionu. I proto má být časté cestování hlavním zdrojem téměř osmi milionů tun emisí CO₂, které má turnaj vyprodukovat. Ve srovnání s předchozím mistrovstvím světa v Kataru by to byl více než dvojnásobek.