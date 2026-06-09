Rekordní export pomohl USA. Za nečekaným obratem stojí napětí v Perském zálivu
- Obchodní schodek USA v dubnu nečekaně klesl.
- Export dosáhl rekordní hodnoty díky ropným produktům.
- Cla Donalda Trumpa zatím dovoz výrazně neomezují.
Obchodní deficit Spojených států v dubnu klesl. Velkou měrou k tomu přispěl rekordní export ropných produktů, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Vyplývá to podle agentury Reuters z úternách údajů amerického ministerstva obchodu.
Deficit se snížil o 1,2 procenta na 55,9 miliardy dolarů (téměř 1,2 bilionu Kč) z březnových 56,6 miliardy dolarů. Pokles byl o něco výraznější, než očekávali analytici. Ti dubnový schodek podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 56,1 miliardy.
Trumpova cla zatím efekt nepřinášejí
Celkový export se zvýšil o 2,6 procenta na rekordních 327,1 miliardy dolarů. Vývoz ropných produktů stoupl na rekordních 36,7 miliardy dolarů z březnových 27,6 miliardy. Důvodem byl růst objemu dodávek i cen související s konfliktem na Blízkém východě. Ten vedl k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
Dovoz do USA se v dubnu zvýšil o dvě procenta na 383 miliard dolarů. Údaje podle analytiků signalizují, že celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nevede k výraznějšímu omezení importu, píše Reuters.
„Rostoucí export pomáhá snižovat obchodní schodek USA, zatímco cla hrají méně významnou roli při zpomalování importu,“ uvedl ekonom Sal Guatieri ze společnosti BMO Capital Markets. Upozornil, že překvapivě výrazný pokles obchodního deficitu by mohl mít příznivý vliv na vývoj hrubého domácího produktu (HDP) Spojených států ve druhém čtvrtletí.
„Dobrou zprávou je, že obchodní bilance se na začátku čtvrtletí zlepšuje,“ uvedl ekonom Christopher Rupkey z firmy FWDBONDS. „Špatnou zprávou však je, že růst exportu se zdá být nejistý, protože jeho velká část je důsledkem vyšších cen energií způsobených konfliktem s Íránem,“ dodal.