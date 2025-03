BYD

Krátce po Omoda a Jaecoo se představí také čínská BYD, která se s americkou Teslou přetahuje o pozici největšího světového prodejce čistě elektrických vozů. Slavnostní uvedení značky na český trh je naplánováno na 1. dubna, akce proběhne v pražském Fóru Karlín. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet testovací jízdu nejnovějšími modely Sealion 7 a Seal U DM-I.

BYD je čínská jednička a nejambicióznější z expandujících značek. Pro představu: loni zvýšila tržby o 29 procent na 777 miliard jüanů, téměř 2,5 bilionu korun, čímž předstihla Teslu, jež utržila v přepočtu o dvě stě milionů korun méně. Čistý zisk narostl automobilce z Šen-čenu o třetinu na rekordních 40 miliard jüanů.

BYD Sealion 7 Excellence | Honza Altner/BYD

BYD jde do Česka napřímo. Nevolí tedy cestu jako v řadě jiných zemí, kde prodává prostřednictvím místních importérů, což může značit, že tuzemskému trhu přikládá jistý význam. „BYD Sealion 7 bude jedním z prvních modelů dostupných na českém trhu a zařadí se na vrchol lokální nabídky, nahlížet už totiž bude do prémiového segmentu. Mezi konkurenci by se dala zařadit i Tesla Model Y,“ píše portál Auto.cz.

Sealion nemá nijak originální design, ale bez problémů sedne i do evropského vkusu, typem karosérie míří mezi SUV kupé. Interiér potěší dobrým zpracováním, komfortními sedačkami a absencí typického zápachu, slušný je i rychle reagující software a hlasové ovládání.

Zajímavostí je otočný displej, který má většina vozů BYD. Software je už i v češtině, reaguje rychle a je přehledný, myslelo se i na rychlé vypínání moderních asistentů hlídajících překročení rychlosti a opuštění pruhů, které zatím BYD dle naší zkušenosti dobře naladit neumí, uvádí Auto.cz. Za jaké ceny se bude duo avizovaných modelů v Česku prodávat, by měla BYD odhalit právě na zmíněné dubnové prezentaci.

BYD Sealion 7 Excellence | Honza Altner/BYD