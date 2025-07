Objem globálního obchodu v prvním čtvrtletí výrazně rostl, očekává se ale zpomalení

Objem celosvětového obchodu se zbožím v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 3,6 procenta oproti předchozím třem měsícům. V meziročním srovnání se pak zvýšil dokonce o 5,3 procenta. Dovoz do Severní Americky totiž výrazně stoupl kvůli očekávání vyšších dovozních cel ve Spojených státech. Informovala o tom ve své úterní zprávě Světová obchodní organizace (WTO). Předpověděla však zpomalení růstu globálního obchodu.

„Růst objemu obchodu se zbožím byl v prvním čtvrtletí silnější, než WTO předpovídala. Ekonomové WTO však očekávají, že tempo růstu během roku zpomalí, protože na poptávku budou mít negativní dopad vysoké zásoby a vyšší cla,“ píše se ve zprávě.

WTO nyní předpokládá, že objem globálního obchodu se zbožím se v celém letošním roce zvýší pouze o 0,1 procenta. Svou celoroční prognózu nicméně zlepšila oproti dubnové předpovědi, která počítala s poklesem o 0,2 procenta.

Dovoz zboží do Severní Ameriky se v prvním čtvrtletí podle WTO zvýšil o 13,4 procenta oproti předchozím třem měsícům. Dovoz do Evropy však vzrostl pouze o 1,3 procenta a dovoz do Asie jen o 1,1 procenta.