Akcie zbrojařské skupiny CSG spadly na historické minimum, dolů je táhne i zrušená německá zakázka
- Akcie české skupiny CSG se propadly na historické minimum a výrazné ztráty hlásí i další evropští zbrojaři jako německý Rheinmetall.
Hlavním spouštěčem aktuálního propadu je rozhodnutí německého ministerstva obrany zrušit plány na stavbu šesti válečných lodí.
Atmosféru na trhu dlouhodobě zhoršují úvahy o možném ukončení konfliktů na Ukrajině a v Íránu, což snižuje očekávané vládní výdaje na obranu.
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) jsou na historickém minimu, na burze v Amsterodamu dnes kolem poledne spadly pod 12,80 eura. Klesají ale také akcie dalších firem v oboru, podle analytiků na ně už delší dobu mají vliv úvahy o ukončení válečných konfliktů v Íránu a na Ukrajině. Ke zhoršení nálady na trhu nově přispěla zpráva, že Německo ruší stavbu šesti válečných lodí.
Krátce před 14:00 SELČ se akcie CSG prodávaly za 12,69 eura, a proti předchozímu závěru ztrácely 6,8 procenta. Po lednovém vstupu na burzu se přitom jejich cena dostala až nad 35 eur.
Německé ministerstvo obrany oznámilo, že upouští od plánů na stavbu šesti fregat třídy F126. Šlo by podle médií o největší zakázku na válečné lodě od druhé světové války. Rozhodnutí německé vlády tak zvyšuje obavy investorů, že očekávaný přínos vyšších vládních výdajů na obranu pro zbrojařské firmy se nemusí zcela naplnit.
Německo se sice chystá pořídit osm menších fregat, ani to ale situaci na trhu nezlepšilo. Akcie německého výrobce munice a zbrojní techniky Rheinmetall, který patří mezi hlavní příjemce německých vojenských zakázek, už dopoledne na burze ve Frankfurtu nad Mohanem ztrácely zhruba 14 procent. Očekávalo se, že firma se stane hlavním dodavatelem programu fregat F126 v rámci kontraktu v hodnotě až 12,8 miliardy eur (více než 310 miliard korun), pokud by jej schválil rozpočtový výbor parlamentu. Rheinmetall měl převzít zakázku od nizozemské loděnice Damen Naval po letech zpoždění projektu.
Klesají akcie německý firem
Klesají také akcie dalších německých firem ze zbrojního odvětví. Akcie Hensoldt ztrácely 2,9 procenta, akcie firmy Renk pak vykazovaly zhruba čtyřprocentní propad. Švédský Saab ztrácel 2,6 procenta, italská zbrojovka Leonardo 3,5 procenta a britský zbrojní gigant BAE Systems 1,6 procenta. Panevropský akciový index STOXX Europe 600 přitom odepisoval pouze 0,1 procenta.
Akcie firem z evropského zbrojního sektoru od začátku letošního roku výrazně oslabily. Náladu investorů vůči těmto podnikům zhoršují úvahy o možném ukončení válek na Ukrajině a na Blízkém východě, stejně jako pochybnosti o tom, do jaké míry vlády skutečně naplní své závazky ohledně zvyšování výdajů na zbrojení, napsal server CNBC.
Přepracování programu F126 představuje ránu jak pro společnost Rheinmetall, tak pro ambice Německa ve zbrojním sektoru. Německo totiž slíbilo, že do roku 2039 vybuduje nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Nyní plánuje získat 40procentní podíl ve výrobci tanků KNDS, který se chystá vstoupit na burzu. Stejný podíl by měla ve firmě držet Francie.
U společnosti CSG se už dříve objevily pochybnosti ohledně jejího obchodního modelu. Zmínila je společnost Hunterbrook, která ale spekuluje na pokles cen akcií. Zpráva společnosti Hunterbrook například zpochybnila údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. CSG výhrady odmítla. Akcie CSG se obchodují i na pražské burze, kde před 14:00 SELČ ztrácely 8,9 procenta na 310,70 Kč. Na burzu v lednu vstoupily s cenou 608 korun.