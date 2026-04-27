CSG bude expandovat v Ázerbajdžánu. Dohodla se na společném podniku s místním partnerem
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se dohodla na vytvoření společného podniku mezi svou ázerbájdžánskou divizí Excalibur Army Azerbaijani a nejmenovaným lokálním partnerem. Firma o tom informovala v pondělní tiskové zprávě.
Dodala, že společný podnik se zaměří na opravy, servis a modernizaci obrněných vozidel a další pozemní vojenské techniky na území Ázerbájdžánu.
„Program pokrývá stovky kusů techniky v celkové hodnotě ve stovkách miliónů eur a představuje dlouhodobou investiční iniciativu s očekávaným horizontem deset a více let,“ uvedla firma. Dodala, že dohoda představuje další krok v rozvoji průmyslové spolupráce CSG v regionu a navazuje na dosavadní aktivity skupiny v oblasti dodávek techniky a servisní podpory.
Součástí projektu je podle firmy vybudování moderního opravárenského centra, které bude sloužit jako centrální servisní středisko nejen pro Ázerbájdžán, ale i pro širší region. „Jsme hrdí na to, že se CSG postupně etabluje na trhu, o který v poslední době projevuje zájem celá řada významných obranných společností a skupin ze západní Evropy,“ uvedl šéf české společnosti Excalibur Army Vladimír Stulančák.
CSG patří mezi podniky, které nyní doprovázejí premiéra Andreje Babiše na cestě po Ázerbájdžánu a Střední Asii. Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group.
CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Čistý zisk loni zvýšila o 35,5 procenta na 872 milionů eur (přes 21 miliard korun).