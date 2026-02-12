Předplatné

Moody’s posunula dluhopisy CSG do investičního pásma. Pomohl nejen vstup na burzu

Sídlo CSG v Karlíně.

Sídlo CSG v Karlíně. Zdroj: CSG

ČTK
ČTK
  • Moody’s zlepšila rating zajištěných seniorních dluhopisů CSG na Baa3, čímž se dostal do investičního pásma; výhled je stabilní.
  • Upgrade odráží lepší řízení po vstupu na burzu, jednodušší kapitálovou strukturu a konzervativní finanční politiku, včetně posílení hotovosti emisí akcií.
  • Agentura čeká další růst díky silné poptávce po obranné produkci a solidní cash flow v letech 2026–2027.

Ratingová agentura Moody's zlepšila hodnocení zajištěných seniorních dluhopisů české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na stupeň Baa3 z dosavadního Ba1. Rating tak nově spadá do investičního pásma. Výhled zůstává stabilní, což znamená, že agentura v nejbližší době nečeká další změnu hodnocení. Vyplývá to ze zprávy, kterou Moody's zveřejnila na svých internetových stránkách.

Moody's zároveň zrušila rating celé skupiny (CFR) Ba1 a rating pravděpodobnosti selhání (PDR) Ba1-PD, a to v návaznosti na zvýšení ratingu zajištěných seniorních dluhopisů do investičního pásma. Podle agentury je to běžný postup po zařazení emitenta do investičního pásma. Moody's dodala, že ratingy stáhla z vlastních obchodních důvodů.

Zvýšení ratingu odráží podle Moody's zlepšení řízení firmy po vstupu na burzu, jednodušší kapitálovou strukturu a poměrně konzervativní finanční politiku. Společnost plánuje od roku 2027 vyplácet dividendu ve výši 30 až 40 procent čistého zisku a chce dlouhodobě udržet zadlužení na umírněné úrovni. Emise nových akcií za 750 milionů eur posílí hotovost firmy a sníží její dluh, část prostředků navíc poslouží ke splacení některých závazků, což dále zjednoduší strukturu financování. Do budoucna by se firma měla postupně přesunout od zajištěného k nezajištěnému dluhu.

CSG zároveň vykazuje silný provozní výkon a firma má výhled budoucích příjmů. Moody's očekává, že díky příznivému vývoji v evropském obranném průmyslu bude podnik dál růst, postupně zvyšovat marže a v letech 2026 a 2027 generovat silný volný peněžní tok.

Stabilní výhled podle Moody's znamená, že agentura očekává pokračující silné výsledky CSG v příštích 12 až 18 měsících i v delším období. Poptávka po obranné munici by měla zůstat vysoká díky příznivé situaci na trhu. Zároveň se předpokládá, že firma bude nadále hospodařit obezřetně, tedy držet pod kontrolou zadlužení i dostatek hotovosti, a to i v případě, že bude zvažovat další akvizice.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Pokud se rating nachází ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu zpravidla investovat velcí institucionální investoři, například penzijní fondy.

