CSG ve výroční zprávě utajila odstavec o miliardovém sporu. Po upozornění jej úplně smazala
- Seznam Zprávy upozornily, že výroční zpráva CSG obsahovala skrytý odstavec viditelný jen přes vyhledávání či kopírování textu.
- Pasáž detailněji popisovala spor o odkup minoritního podílu a zmiňovala možné finanční dopady pro skupinu.
- Po dotazu redakce CSG zveřejnila novou verzi zprávy, v níž text chybí. Spor se týká podílu oceňovaného na desítky miliard korun.
Výroční zpráva zbrojařské skupiny CSG obsahovala skrytý odstavec, upozornily Seznam Zprávy. Při běžném čtení nebyl viditelný, šlo jej zobrazit přes vyhledávání nebo kopírování textu. Pasáž se týkala sporu o odkup minoritního podílu, který může mít pro skupinu miliardové dopady. Poté, co se na ni redakce firmy zeptala, CSG pasáž označila za chybně zpracovanou a zveřejnila novou verzi výroční zprávy, ve které ovšem text úplně chybí.
Skrytý odstavec obsahoval pro investory podstatnější formulaci než viditelná verze dokumentu. Uváděl, že 24. ledna 2026 menšinový akcionář požádal o odkup akcií podle akcionářské smlouvy a že vedení společnosti vyhodnocuje možné dopady, aniž by do účetní závěrky promítlo jakékoli úpravy. Ve viditelné části výroční zprávy zůstala jen obecnější zmínka o žádosti o odkup podílu, bez přesného data, bez odkazu na akcionářskou smlouvu a bez zmínky o možných finančních dopadech.
Šlo o žádost podnikatele Petra Kratochvíla, který přes neveřejnou akcionářskou smlouvu má mít nárok, aby CSG odkoupila jeho podíl ve společnosti CSG Land Systems. Cení si jej na téměř 35 miliard korun.
Jádrem sporu je nejen částka, kterou Kratochvíl požaduje a kterou CSG označuje za nadsazenou, ale i datum, ke kterému svůj nárok označil. Podle Seznam Zpráv Kratochvíl tvrdí, že se tak stalo už 20. ledna, tedy před vstupem CSG na burzu v Amsterodamu. CSG ale za rozhodný okamžik považuje až 24. leden, kdy její zástupce otevřel zprávu v datové schránce. Rozdíl čtyř dnů může rozhodnout o tom, zda šlo o informaci, která měla být relevantní už pro investory při IPO. Nizozemský regulátor AFM přitom prospekt CSG schválil právě 20. ledna.
Ve hře nejsou jen formality, ale možné miliardy. Spor se týká desetiprocentního podílu v CSG Land Systems, jejímž hlavním aktivem je Excalibur Army.