Výrobce letadel chtěl dát Itálii po válce něco praktického. Uznání přišlo i z Hollywoodu. Vespě je osmdesát let
- Před 80 lety padlo v kancelářích italského výrobce letadel rozhodnutí, jehož dosah mohl málokdo tušit. Ve vybombardované továrně v Pontedeře se zrodil fenomén jménem Vespa.
- Skútr se pro generace stal symbolem svobody, módní ikonou a k tomu kulturním fetišem mnoha subkultur. Piaggio exportovalo do světa italskou radost ze života.
- Do Říma se ve dnech 25. až 28. června 2026 sjedou vespaři z celého světa na oslavy výročí prvního modelu.
V poválečném roce 1946 to mohlo vypadat jako jedna velká rezignace: slavná letecká továrna začala vyrábět malý legrační oplechovaný motocykl. Vespu. Enrico Piaggio tváří v tvář otázce, jak po válce znovu nastartovat průmyslové impérium svého otce Rinalda, prokázal schopnost uvažovat pragmaticky, bez emocí a také strategicky. Uvědomoval si nejen to, že obnovit nákladnou výrobu letadel bude ve zdevastované továrně v Pontedeře takřka nemožné, ale také že pro tento produkt ve zničené Itálii nenajde v nejbližších letech odbytiště. A protože zároveň chtěl být pro svou zemi užitečný, položil si otázku: Co právě teď lidem chybí? No jasně, levný dopravní prostředek!
Když zadal úkol navrhnout jednoduchý motocykl svému leteckému konstruktérovi Corradinu D’Ascaniovi, prokázal empatii vůči potřebám obyčejných lidí ještě důkladněji: ať je to jednoduché, úsporné, ať to uveze dva lidi a ať si jezdec a pasažér cestou do práce neumažou oblečení! A pak je tady ještě jedna myšlenka, kterou předběhl dobu možná o několik desetiletí: ukončeme už to nastavení, v němž jsou ženy svou mobilitou závislé na mužích, vytvořme dopravní prostředek vhodný i pro ně.
Podobá se vose! zhodnotil Piaggio konstruktérův nákres
Požadavky do značné míry předurčily konstrukci. D’Ascanio se zároveň inspiroval americkými skútry Cushman, jichž tisíce zanechala v Itálii americká armáda. A kromě Piaggiovy touhy, aby jeho firma byla užitečná, formovala poválečný produkt továrny ještě jedna emoce. D’Ascanio nenáviděl motocykly. Byly hlučné, špinavé, nespolehlivé a vhodné jen pro málokoho. Inženýr dostal příležitost to napravit.
Vespa World Days 2026.Vespy jedou do Říma!
Ve dnech 25. až 28. června 2026 se v rámci oslav 80. výročí od zapsání patentu Vespy promění část Říma ve Vespa Village. Čtyřdenní program nabídne například komentované vyjížďky po památkách, světový šampionát v obratnostní gymkhaně, mistrovství Evropy ve Vespa Rally a soutěž elegance Concorso di Eleganza. Hlavním diváckým magnetem bude obří společná vyjížďka Vespa Parade. Speciální soutěž vyhlásila značka i pro příjezd vespařů. Vespa kluby, které organizují hromadné výpravy do Říma, mají během cesty navštívit co největší počet Piaggio Check Points (oficiálních dealerství) v co nejhojnějším počtu jezdců.
Inspirován svou prací na letadlech navrhl Corradino D’Ascanio samonosný rám z ocelového plechu a kapotáž, která tvoří zároveň kostru stroje. Díky tomu, že motorka nemá klasický trubkový rám, je pevnější. Přední kolo je zavěšené jen z jedné strany, což usnadňuje jeho výměnu. Motor a nádrž jsou vzadu, což dává volný prostor pro nohy a umožňuje pohodlné nastupování. Motor je navíc usazený přímo u zadního kola, takže skútr nepotřebuje k pohonu převodový řetěz nebo kardan. Přední štít a na něj navazující podlahové nášlapy jsou součástí konstrukce a chrání jezdce před větrem, deštěm i nečistotami. A z leteckého designu si malý motocykl přinesl ještě jednu zásadní vlastnost: obdivuhodnou eleganci.
Když viděl Enrico Piaggio nákresy prvního modelu, zejména pohled shora, spontánně prohlásil: Vypadá jako vosa. A tak dostal skútr i svůj kultovní název.
Skútr od Dalího i od Diora
Výsledkem inženýrova odporu ke špíně a řetězům byl prototyp MP6, z něhož v dubnu 1946 vzešla první sériová Vespa 98. Od té doby opustilo tovární linky přes 160 různých modelů a modifikací. Z užitkového dělníka poválečné Itálie se postupně stávala designová konstanta. Mezi nejvýraznější milníky patří model GS 150 z padesátých let, který poprvé dodal skútru sportovní ambice a definoval estetiku pro britskou subkulturu Mods, nebo řada PX z konce sedmdesátých let. Ta sázela na mechanickou jednoduchost, manuální řazení na řídítkách a stala se nejprodávanější Vespou v historii. Základní řady Primavera, Sprint nebo robustnější GTS přezdívaná Vespone dodnes obsluhují masový trh a v leckterých evropských městech se výrazně podílejí na městské mobilitě.
Management v Pontedeře brzy pochopil, že plechové tělo skútru může snadno posloužit i jako prostor pro výtvarné dílo. Značka se tak začala systematicky propojovat s uměním a vysokou módou. Už v roce 1962 pomaloval španělský surrealista Salvador Dalí kapotáž jedné z Vesp a pojmenoval ji po své ženě Gala. V novodobé historii na tento koncept navázala limitovaná edice modelu 946, kterou v roce 2015 navrhl Giorgio Armani, nebo o sedm let později čistě bílá verze od popové ikony Justina Biebera. Své verze představily i módní domy Christian Dior či streetwearový designér Sean Wotherspoon. Příspěvkem do této galerie je i edice Dragon z roku 2024, vydaná u příležitosti lunárního nového roku, k níž značka poprvé v historii vytvořila také vlastní lifestylové oblečení.
Vespa a subkultura Mods
Vlasy přísně sčesané dopředu, na míru šité obleky čerpající inspiraci z italských módních časopisů, americké vojenské bundy parka, zúžené kalhoty a skútr Vespa nebo Lambretta s hromadou ozdobných zrcátek. To jsou charakteristiky módního stylu z přelomu padesátých a šedesátých let, který zaplavil ulice Londýna. Říkali si Mods od slova modernist. Poslouchali moderní jazz, americký soul a r’n’b. Tehdejší tisk o nich psal většinou kvůli častým i krvavým potyčkám s motorkářskými rockery.
Všechny tyto historické linie, od odkazu konstruktéra D’Ascania až po současné designové edice, se letos protnou na jednom místě: v Římě na oslavách 80. výročí vzniku Vespy. Přestože první patentový nákres vznikl v dubnu, hlavní událost naplánovala společnost Piaggio až na konec června, kdy se tisíce majitelů a fanoušků sjedou do Říma na akci Vespa World Days 2026. Věčné město, jež skútru poskytlo filmové kulisy už v padesátých letech ve snímku Prázdniny v Římě, tak symbolicky oslaví osm dekád existence stroje, který měl původně jen pomoci Itálii dostat se levně do práce.