Byty v Praze přilákaly izraelské developery. Vybudovali týmy i bankovní vztahy
- Na pražském trhu s byty se v poslední době daří prosazovat izraelským developerům.
- Přestože z hlediska nabídky a prodejů stále vedou tuzemské firmy, společnosti jako Daramis, Neocity či AFI mají řadu projektů, se kterými mohou obchodovat.
- Vyplývá to z analýzy datové společnosti BuiltMind. Ta pracuje s informacemi o veřejných prodejích v 248 pražských developerských projektech.
Izraelští developeři si v Praze podle provozního ředitele BuiltMind Tomáše Kajúcha vybudovali týmy, bankovní vztahy, nabírali zkušenosti s povolovacími procesy a dnes mají velkou zásobu projektů. Na český trh vstoupili relativně brzy po roce 1989. Tehdy ještě nebyl tak nasycený a bylo možné za lepších podmínek získat například zajímavé pozemky či brownfieldy.
Mezi letošním lednem až dubnem byl podle BuiltMind třetím nejprodávanějším bytovým projektem v Praze Connect Vršovice v Praze 10, který staví firmy Daramis a Neocity. Připravují na etapy zhruba 320 bytů. Izraelci tam za čtyři měsíce prodali 54 bytů. Více se jich prodalo v projektu Tesla Hloubětín od developera Central Group a Kolbenova Park od CPI Property Group. Dohromady se ve všech developerských projektech v prvních čtyřech měsících v roce prodalo 2041 bytů.
Ceny bytů v Praze dál rostou
K nejvýznamnějším firmám na pražském trhu s nájemním bydlením pak patří izraelská investiční a developerská skupina AFI. V Praze provozuje téměř 900 nájemních bytů. Dalších zhruba 1300 bytů připravuje nebo staví. V hlavním městě je podle analýzy realitně-poradenské firmy Knight Frank 4100 bytů postavených za účelem pronájmu, které vlastní a provozují institucionální investoři, tedy fondy či firmy.
Izraelcům také podle BuiltMind na pražském trhu s byty pomáhají historicky nadstandardní vztahy obou zemí už z dob Československa. Česko je navíc dlouhodobě vnímáno jako jedna z nejpřátelštějších zemí vůči Izraeli v Evropě. "Historický kontext sám o sobě nevysvětluje silnou pozici izraelských developerů, ale vytvořil pozitivní vztahové a reputační prostředí. Český trh tak mohl být pro izraelský kapitál přirozenější a důvěryhodnější než některé jiné země regionu," dodal Kajúch.
V Praze se podle dat Central Group připravuje zhruba 157 tisíc bytů, oproti prvnímu pololetí loňského roku o 8000 více. Jedná se o doposud rekordní počet. Připravované nové byty by měly vznikat hlavně v Praze 4, 5 a 9, tedy v městských částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Podle analýzy developerských firem Central Group, Skanska Residential a Trigema se nové pražské byty v prvním čtvrtletí nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o 2,6 procenta a meziročně asi o devět procent. Průměrná cena byla 11,7 milionu korun.