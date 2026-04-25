Japonci se učili stavět drony na Ukrajině. Výsledkem je kluzák Shirana za devět tisíc korun
- Kluzák slouží primárně jako výcviková platforma k jednorázovému použití.
- Dřevěná konstrukce je daná spíše záměrným rozhodnutím inženýrů než technologickým omezením.
- Japonští odborníci sledovali používání UAV v bojových podmínkách.
Hlad po rychlé a levné konstrukci dronů pro obranný sektor stále roste a reaguje na to i japonský startup JISDA. Jeho inženýři vyvinuli malý kluzák ACM-01 Shiraha za pouhých 70 tisíc jenů, zhruba devět tisíc korun.
Shirana slouží primárně jako výcviková platforma k jednorázovému použití, případné poškození není problém. Má být snadno nahraditelný, cílem není zachování stroje na příště. Trup proto tvoří dřevěná kostra a křídla s rozpětím 1,9 metrů. Všechny komponenty pocházejí z domácí produkce na ostrovech.
Japonci se inspirovali na Ukrajině
Podle startupu je dřevěná konstrukce spíše daná záměrným rozhodnutím inženýrů a možnosti dodavatelského řetězce než technologickým omezením. Dřevo je v Japonsku snadno dostupné a nevyžaduje specializovanou výrobní infrastrukturu.
JISDA nabízí Shiranu jakou součást širšího balíčku pro výcvik s drony Skill House. Vývoj probíhal v úzké spolupráci s Ukrajinou a přímo v terénu – od logistických uzlů v týlu až do blízkosti aktivních bojových zón.
Japonští odborníci sledovali používání UAV v bojových podmínkách, jak se opotřebovávají a jak jsou flexibilní pro další úpravy kvůli rychlému vývoji technologií v prostředí dronové války.