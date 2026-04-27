Konec sovětské stopy. Armáda po dekádách mění uniformy, nové vzory už testuje generál Řehka
- Armáda po 30 letech mění služební stejnokroje.
- Nový vzor KS 25 nahradí zastaralý model 97 a začíná ho testovat prvních pět vojáků.
- Nové uniformy odstraňují rozlišovací znaky totožné s ruskou armádou a designově se vrací k tradicím první republiky a britským vzorům.
Česká armáda zahajuje generační obměnu svých služebních uniforem. Dosud používaný stejnokroj 97 nahradí po třech dekádách nový model s označením Kombinovaný stejnokroj 25 (KS 25). Ten aktuálně vstupuje do fáze tříměsíčního testování v reálných podmínkách, kterého se účastní prvních pět vojáků včetně náčelníka Generálního štábu AČR Karla Řehky.
Klíčovou změnou je kompletní přepracování rozlišovacích znaků druhů vojsk. Ministerstvo obrany přiznává, že devět současných znaků – například u tankistů, letců či výsadkářů – je dodnes totožných s těmi, které používá armáda Ruské federace. Jde o dědictví z roku 1950, kdy československá armáda musela povinně kopírovat sovětské vzory. Nové návrhy odborníků z Vojenského historického ústavu Praha tyto shody eliminují.
Kombinovaný stejnokroj 25 umožňuje variabilní používání různých stejnokrojových součástek. |
Tradice první republiky
Design KS 25 se vrací k tradicím první republiky a působení československých vojáků na Západě. Barva khaki pro pozemní síly odkazuje na rok 1919, zatímco tmavě modrá u letectva připomíná uniformy našich letců ve Francii. Střihově novinka vychází z poválečného vzoru 45, který byl inspirován britskými důstojnickými oděvy typu Service Dress. Z uniforem zmizí některé nepraktické prvky, jako jsou brigadýrky nebo slavnostní šňůry, a zkřížené meče na knoflících nahradí český lev.
Změna se dotkne i logistiky a komfortu. Nový stejnokroj je ušit z odlehčeného materiálu, který umožní celoroční nošení, čímž odpadne nutnost držet skladem letní a celoroční varianty. Končí také používání světle zelených košil s vysokým obsahem syntetiky; nahradí je krémová varianta se 70procentním podílem bavlny. Do plné výstroje by se nové uniformy měly dostat během čtyř až pěti let, poté bude následovat několikaleté přechodné období pro souběžné nošení obou vzorů.