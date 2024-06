Již více než dva roky probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Během ní umístili Rusové na ukrajinském území tolik min, že by jejich odstranění při použití konvenčních technologií trvalo až 700 let. V rámci snahy o co nejrychlejší odminování proto ukrajinská armáda využívá umělou inteligenci, která dokáže určit nejdůležitější oblasti pro odstranění min. Podrobnosti přináší magazín New Scientist.

