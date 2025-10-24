Drony, satelity, AI. Osm zbrojních startupů, které přepisují budoucnost války
Válka na Ukrajině a návrat Donalda Trumpa do Bílého domu dostaly Evropu do svízelné bezpečnostní situace. Aby se postavila na vlastní nohy, potřebuje robustní obranný průmysl. Ze situace na bojišti na východě kontinentu je však patrné, že vývoj zbraní a obranných prostředků proti nim je bleskurychlý. Malé pružné startupy tak někdy mohou mít výhodou proti zbrojním kolosům, které investovaly už příliš času a prostředků do vývoje velkých drahých technologií. Podívejte se na osm z nich, jež se podle agentury Bloomberg určitě vyplatí sledovat.
1. Cambridge Aerospace – raketové interceptory
Tato britská firma byla založena teprve koncem minulého roku, už se jí však podařilo přilákat spoustu investorů. Shromáždila zhruba sto milionů dolarů od předních firem, jako jsou Lux Capital a Accel, na vybudování systému protivzdušné obrany „Iron Dome“ pro Evropu.
Jejím prvním produktem s názvem Skyhammer má být nízkonákladový interceptor k zachycování a ničení dronů a střel s plochou dráhou letu. Zatím chce vyrábět stovky kusů měsíčně, ale později až tisícovky. Generální ředitel společnosti Steven Barrett nedávno uvedl, že Cambridge Aerospace založila pobočky v Německu a Polsku. To naznačuje, že by se mohla chtít zapojit do budování takzvané protidronové zdi na východní hranici NATO. Mezi spoluzakladatele firmy patří i bývalý britský ministr obrany Grant Shapps.
2. Destinus – útočné a průzkumné drony
Zakladatel firmy, původem Rus Michail Kokorich, se vzdal občanství a stal se odpůrcem Kremlu. |
Ruský podnikatel Michail Kokorich založil v roce 2021 společnost Destinus za účelem vývoje hypersonických a kamikaze dronů a interceptorů. Po ruské invazi na Ukrajinu se Kokorich vzdal svého občanství, prohlásil se za odpůrce prezidenta Vladimira Putina a dodává Kyjevu zbraně na obranu proti agresi své původní vlasti. Destinus, který nyní sídlí v Nizozemsku a jehož hodnota přesahuje miliardu dolarů, v létě koupil za 223 milionů firmu Daedalean, další startup se sídlem v Curychu, který vyvíjí software pro strojové učení a kamerové systémy.
Akvizice firmě pomůže řídit zbraňové systémy bez závislosti na satelitních navigačních systémech, které jsou náchylné k rušení v rámci elektronického boje. „Tato akvizice posiluje naši technologickou pozici příchodem špičkových odborníků na umělou inteligenci a specialistů na hluboké učení. Integrace inovativních řešení a výjimečného týmu společnosti Daedalean urychlí naši strategii vývoje, certifikace a uvádění inteligentních systémů bezpilotních letounů pro obranný i civilní trh,“ konstatoval spoluzakladatel nadějné firmy Tim Moser.
3. Iceye – satelitní snímky
Satelitní technologie hrají v obranném průmyslu velkou roli. |
Iceye, tedy Ledové oko, provozuje největší světovou soustavu satelitních radarů se syntetickou aperturou, což jsou družice vybavené radarem, které mohou monitorovat planetu za každého počasí a bez ohledu na to, zda je den či noc. Společnost původně pomocí této technologie začala monitorovat tající ledovce, a odtud tedy pochází její název, pro účely lodní dopravy a dalších komerčních aktivit.
Nyní ale finská firma také spolupracuje s armádami na shromažďování zpravodajských informací. „Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k posílení národní bezpečnosti Finska. Včasná a spolehlivá data z pozorování Země z vesmíru jsou strategickým aktivem, které přispívá k široké škále rozhodnutí,“ prohlásil nedávno spoluzakladatel společnosti Pekka Laurila. Iceye přeje současná atmosféra, kdy se mnohé země chtějí zbavovat závislosti na Spojených státech. List Financial Times začátkem tohoto měsíce informoval, že společnost se snaží získat investice v hodnotě přibližně 2,5 miliardy dolarů.
4. Kela Technologies – AI software
Izraelský obranný průmysl se během války v Gaze rychle rozvinul. |
Tato společnost není evropská, může však sehrát velkou roli i na starém kontinentu v rámci snahy učinit z Izraele technologický zbrojní hub pro západní armády. Alon Dror založil firmu Kela teprve loni s partnery, mezi které patří Hamutal Meridor, bývalý šéf společnosti Palantir Technologies v Izraeli. Pracují na tom, aby pomohli armádám integrovat komerční technologie, jako jsou tablety a kamery, do svých platforem. Kela získala zhruba sto milionů dolarů od společností jako Sequoia Capital, Lux Capital a také od In-Q-Tel, investičního nástroje CIA.
Software společnosti Kela, původně vyvinutý pro ochranu hranic po útoku teroristické organizace Hamás 7. října 2023, shromažďuje a zpracovává obrovské množství dat z různých zdrojů, jako jsou senzory a drony, do jediného rozhraní, což armádám usnadňuje rychlou reakci na hrozby. Společnost nedávno provedla svou první akvizici a koupila startup Pelanor zabývající se umělou inteligencí.
5. Isar Aerospace – vesmír
Norský pokus o start rakety považuje firma za úspěch. |
Bavorská firma Isar Aerospace založená v roce 2018 se snaží stát první společností, která dosáhne oběžné dráhy z kosmodromu v kontinentální Evropě, který se nacházejí mimo Rusko. Pokud uspěje, sehraje klíčovou roli v tom, že Evropa bude méně závislá na společnosti SpaceX politicky kontroverzního podnikatele Elona Muska a na dalších amerických firmách v oblasti vypouštění satelitů.
Isar v březnu v Norsku prohlásil první let své 28metrové rakety Spectrum za úspěšný, přestože byla ve vzduchu jen zhruba půl minuty, než se zřítila. Nyní se firma připravuje na další pokus, ke kterému by mělo dojít nejspíš na přelomu roku. Přestože je zatím vše teprve ve fázi vývoje, firmy už se stavějí do fronty, aby si rezervovaly místo na jejích startech. Kapacita je vyprodána do začátku roku 2027 a do té doby je plánována více než desítka misí, uvedl začátkem tohoto roku generální ředitel Daniel Metzler.
6. Quantum Systems – drony, AI software
Drony firmy byly jako jedny z prvních na ukrajinském bojišti. |
Florian Seibel, bývalý německý armádní pilot, založil svou společnost, která se zabývá drony, dávno před současným boomem obranného průmyslu. V roce 2014 se pustil do výroby bezpilotních letounů pro civilní účely, jako je mapování a monitorování zemědělské půdy. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 byly jeho drony jako jedny z prvních vyslány na frontu, aby pozorovaly síly Kremlu. Firma také rychle rozšířila svou výrobu na území bránící se země. „Celý vývoj v odvětví dronů pochází přímo z Donbasu, nikoli ze Silicon Valley,“ řekl webu Politico představitel firmy Matthias Lehna.
Od té doby společnost Quantum Systems vyrábí různé modely dronů a očekává se, že letos téměř ztrojnásobí své tržby oproti předchozímu roku na 300 milionů eur. Startup vyvíjí software pro umělou inteligenci pro management na bojišti a plánuje koncem letošního roku získat kapitál v hodnotě až tři miliardy eur. Seibel mezitím založil další společnost Stark Defence, která vyrábí útočné drony a také rychlým tempem získává peníze.
7. Helsing – drony, AI software, hardware
Bavorský premiér Markus Söder minulý měsíc pózoval na prezentaci mnichovské společnosti. |
Další německá společnost Helsing v červnu získala 600 milionů eur, což je dosud největší investiční kolo pro evropský startup v oblasti obrany a činí to z něj jasného lídra mezi novými jmény v oblasti vojenských technologií na kontinentu. Společnost byla založena v roce 2021 za účelem rozvoje umělé inteligence pro armádu a počáteční podporu získala od fondu miliardáře Daniela Eka ze Spotify Technology.
Helsing spolupracuje se svým švédským partnerem Saab AB na vývoji analýzy radarových dat pro stíhačku Eurofighter a loni se firma rozhodla začít s výrobou vlastního hardwaru. Kromě útočného dronu HX-2, který v současné době testuje německá armáda, vyvíjí Helsing také software pro autonomního autopilota pro letadla a podvodní sledovací drony. Ambicí startupu je vybudovat společnost, která dokáže přispět k pozemní, vzdušné i k námořní obraně.
8. Tekever – drony
Britský ministr obrany John Healey (vpravo) nedávno navštívil továrny firmy Tekever. |
Tato portugalská společnost vyrábí drony pro letecký průzkum, které monitorují různé aktivity od ropných a plynových potrubí v Nigérii až po pašeráky v Lamanšském průlivu. Dron společnosti AR3 se zúčastnil bojových misí na Ukrajině a dokáže ve vzduchu zůstat až 16 hodin.
V loňském kole financování společnosti vedl NATO Innovation Fund a britská společnost Baillie Gifford & Co a podařilo se v něm získat sedmdesát milionů eur a přilákat strategické investory. Letos Tekever uzavřel dohodu s britským RAF o dodávkách dronů, které dokážou velmi účinně rušit signály a čeká se od nich zásadní posun na poli elektronického boje. Generální ředitel firmy Ricardo Mendes tvrdí, že jeho společnost je již zisková.