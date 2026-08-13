Strnad dodá polské armádě podvozky za 150 milionů eur. Spolupráce zbrojařů obou zemí se prohlubuje
- CSG dodá polské zbrojovce HSW stovky podvozků Tatra za více než 150 milionů eur.
- Poslouží vozidlům Waran 4x4 a Heron 6x6 pro tamní armádu.
- Jde už o druhý velký kontrakt CSG v Polsku během jediného týdne.
Česká zbrojařská a průmyslová skupina CSG podepsala s polskou společností Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) smlouvy v hodnotě přes 150 milionů eur (téměř 3,7 miliardy korun) na dodávku stovek podvozků pro víceúčelová taktická vozidla. V tomto týdnu je to už druhý významný kontrakt, který skupina Michala Strnada uzavřela s polským obranným průmyslem.
Na základě poskytnutých licenčních práv využije HSW podvozky z produkce kopřivnické automobilky Tatra k výrobě kompletních víceúčelových taktických vozidel Waran 4x4 a Heron 6x6, která si objednala polská Agentura pro vyzbrojování v rámci smluv financovaných prostřednictvím programu Evropské unie SAFE (Security Action for Europe).
Rozšíření spolupráce s polskými zbrojaři
„Podpis těchto smluv představuje pokračování a rozšíření strategické spolupráce skupiny CSG s polským obranným průmyslem. Tato spolupráce významně přispívá k posilování obranných schopností pozemních sil a umožňuje rychlé dodávky produktů špičkové kvality,“ uvedl šéf představenstva CSG Polska a viceprezident Strnadovy skupiny pro prodej Wojciech Grzonka.
„Naše technologická spolupráce s Hutou Stalowa Wola má už poměrně dlouhou historii a CSG je připravena ji dále rozvíjet, a to i prostřednictvím zavádění nových obchodních modelů,“ dodal.
CSG Polska obdržela od polské firmy HSW celkem tři objednávky. Dvě z nich se týkají dodávky stovek podvozků 4x4 a umožní vyrábět zmíněná vozidla Waran v různých konfiguracích, včetně velitelské verze pro raketové a dělostřelecké síly.
Třetí objednávka se týká vyšších desítek podvozků 6x6. HSW je využije k výrobě obrněných vozidel Heron, mimo jiné ve velitelské konfiguraci pro jednotky vybavené salvovými raketomety Homar-A a Homar-K.
Polská armáda už podvozky CSG používá
Víceúčelová vozidla Waran a Heron z produkce HSW vycházejí z platforem Patriot II a Tadeas nabízených CSG. Díky průmyslové spolupráci, transferu technologií a know-how ze společností Strnadova uskupení tato vozidla už HSW sériově vyrábí. Polská armáda dosud převzala několik desítek vozidel Waran 4x4 v různých konfiguracích. Slouží například jako platformy nesoucí komponenty bezpilotního průzkumného a úderného systému Gladius.
Uzavření zakázek na podvozky následuje jen dva dny po podpisu smlouvy mezi CSG a polským státním podnikem Dezamet. Týká se dodávky komponent pro výrobu dělostřelecké munice ráže NATO 155 mm za více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun). Tento kontrakt navazuje na širší strategické partnerství se společností Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) a zahrnuje i transfer technologií pro sériovou výrobu munice určené polské armádě a houfnicím Krab.
Vozidlo Waran 4x4 polské armády. |