Z Prahy do Vietnamu za třetinu průměrné mzdy. Nezůstane jen u něj, láká letiště
- Letiště Václava Havla rozšiřuje spojení s východní Asií.
Od srpna přibyly lety na Tchaj-wan, v říjnu se přidá Vietnam.
Vyjednavači největšího českého letiště nyní cílí na klíčová města Indie či Japonska.
Útok Spojených států a Izraele na Írán a následné boje v regionu významně omezily nabídku leteckých spojení. Hlavně v prvním pololetí dočasně ubylo všech letů nejen do Dubaje, ale i počet možností pokračovat s přestupem ve velkých blízkovýchodních hubech dál na východ.
Někteří cestovatelé proto vyměnili Asii za Jižní Ameriku, další zůstali v Evropě. Nyní, bezmála půl roku po prvním úderu na Írán a jeho následných raketových útocích na země v regionu, se spektrum přímých letů mezi Prahou a Asií opět rozrůstá.
Prvního srpna spustila své pravidelné lety mezi Letištěm Václava Havla a Tchaj-pejí Starlux Airlines. Tchajwanská aerolinka patří k nejmladším na trhu. Vznikla teprve v prvním pandemickém roce 2020, přesto už patří dle profesionálních hodnotitelů webu Skytrax k nejlépe hodnoceným. Přímý let dlouhý asi devět tisíc kilometrů a necelých třináct hodin operuje třikrát týdně, od října čtyřikrát. Praha je tak vůbec prvním evropským městem, kam začala Starlux létat.
Letiště Václava Havla a linky do Asie
„Zpáteční letenky z Prahy do Tchaj-peje začínají na 21 tisících korunách. Není zájem pouze o samotný Tchaj-wan. Díky návazným spojům je linka atraktivní také pro cestující mířící do Japonska, Jižní Koreje, na Filipíny nebo do dalších destinací jihovýchodní Asie. Vstup nového dopravce zároveň posílí konkurenci na trhu, což by se mělo pozitivně projevit i na cenách letenek,“ říká Josef Trejbal z portálu Letuška.cz. Mezi Prahou a hlavním městem Tchaj-wanu létá od července 2023 také China Airlines.
Starlux sází nejen na nadšení zvědavých turistů, kteří navíc mohou v přestupním uzlu Tchaj-peji navázat dál do jihovýchodní Asie nebo do Severní Ameriky, ale i na čilé obchodní vazby mezi Českem a Tchaj-wanem. Ostrovní stát patří k nejvýznamnějším českým partnerům, a navíc plánuje další investice za téměř 22 miliard korun, uvedla agentura CzechInvest v červnu.
Další možnost, jak se bez přestupu podívat z Prahy do exotických končin, přibude 10. října. Dálková letadla Airbus A330 letecké společnosti Vietjet Air začnou operovat na trase Praha – Almaty – Hanoj, a to dvakrát týdně.
Tokio prioritou Prahy
„Spojení do Vietnamu českému trhu dlouhodobě chybělo. Očekáváme silný zájem nejen ze strany turistů, ale také početné vietnamské komunity a firemních klientů. V době, kdy některé dálkové trasy ovlivnila bezpečnostní situace na Blízkém východě, představuje nové spojení atraktivní alternativu pro cesty do jihovýchodní Asie,“ dodává Trejbal. Cena zpáteční letenky začíná na asi 18 tisících. Pro kontext: průměrná česká mzda činila v prvním čtvrtletí 50 282 korun.
Letiště Praha dlouhodobě usiluje také o spojení s Indií, konkrétně s Novým Dillím a Bombají. „K našim prioritám se též řadí Šanghaj, Kanton, Hongkong, Bangkok, Tokio a Singapur. Ve Vietnamu z dlouhodobého hlediska vnímáme jako perspektivní také Ho Či Minovo Město. Za nejperspektivnější považujeme v krátkodobém až střednědobém horizontu především Šanghaj a Nové Dillí. U obou destinací vidíme kombinaci silného turistického, obchodního i návštěvnického potenciálu,“ říká Jiří Hannich, mluvčí Letiště Václava Havla.
Jedním z hlavních faktorů, které v současnosti ovlivňují rozhodování aerolinek o tom, do kterých destinací začnou létat, je omezená kapacita výrobců letadel Airbus či Boeing. Pouze silná poptávka ze strany cestujících po daném spojení tak nemusí pro jeho zřízení zdaleka stačit.
„Rostoucí význam má také ekonomika jednotlivých linek. Dopravci v současnosti detailně posuzují nejen objem cestujících mezi dvěma destinacemi, ale také kvalitu poptávky, tedy podíl obchodních cestujících, příjezdového cestovního ruchu nebo možnosti navazujících přestupů. Právě schopnost spojit silný lokální trh s kvalitní sítí navazujících destinací často rozhoduje o tom, zda nová linka vznikne,“ dodává Hannich. Důležitou součástí je i nákladní přeprava, která dokáže generovat velkou část výnosů daného leteckého spojení.