Evropa spouští nejvyspělejší výrobní linku na čipy na světě. Má určovat další milníky v oboru
- V Evropě kolují spekulace o průlomových technologiích, které mají dát kontinentu náskok v pouzdření čipů a čipletech.
- Výzkumné centrum Imec otevřelo nejpokročilejší prototypovací linku NanoIC pro čipy pod dvěma nanometry, klíčovou pro AI, 6G i pro autonomii.
- Projekt za 2,5 miliardy eur v rámci chips actu má upevnit roli Evropy ve výzkumu a nastartovat nový ekosystém firem.
V komunitě návrhářů, výrobců i odběratelů čipů v poslední době koluje informace, že přední evropské polovodičové výzkumné organizace Imec (Belgie) a Fraunhofer (Německo) mají k dispozici dvě nejlepší technologie svého druhu na světě, které se Evropa snaží skrývat před USA a Čínou s cílem na tomto základu vybudovat konkurenční výhodu.
Jedna tato technologie se má týkat pokročilého pouzdření čipů a druhá takzvaných čipletů, z nichž se čipy skládají. Oficiálně zatím není nic potvrzeno, ale zmíněný Imec každopádně před pár dny otevřel novou nejvyspělejší výrobní linku planety. Jde o nejambicióznější projekt Evropy v této oblasti za poslední roky.
Imec je celosvětově nejpokročilejší výzkumné polovodičové centrum. Přední světoví výrobci čipů jako TSMC, Samsung nebo Intel v něm spolupracují na technologiích, které budou do produkce nasazeny v budoucích letech. „Imec nastavuje technologické milníky. V této organizaci vědí, kam obor směřuje,“ nastínil Jan Neuman, výkonný ředitel firmy NenoVision, jejíž technologii pro měření vlastností čipů používá třeba Nvidia.
