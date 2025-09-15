Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než dvě miliardy korun
Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst. Firma to oznámila v pondělí.
Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku. Jejich výroba poběží paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků. Společnost původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun. Nakonec se investice do modernizace a rozšíření závodu v letošním a příštím roce zdvojnásobí.
„Tak významné navýšení investice, která v českých korunách přesáhne celkově dvě miliardy, je dalším důkazem důvěry globálního vedení společnosti v náš kutnohorský tým a zároveň odráží rostoucí poptávku po této kategorii méně rizikových nikotinových produktů. Jsem nesmírně rád, že kutnohorský závod bude díky novým výrobním kapacitám ještě výrazněji přispívat k naplňování vize budoucnosti bez kouře. Investice zároveň posílí naši pozici jako jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a výrobců pro export v regionu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.
Závod v Kutné Hoře se tak podle firmy stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů Philip Morris International. Jde o součást strategie společnosti nabízet uživatelům nikotinu širokou nabídku alternativ s prokazatelně či potenciálně nižším rizikem než tradiční cigarety.
„Naši zaměstnanci procházejí rozsáhlým školením, investujeme do nových technologií a budujeme infrastrukturu, která odpovídá nejvyšším standardům kvality. Tato transformace je nejen technologická, ale i kulturní – měníme způsob, jakým přemýšlíme o výrobě a jejím dopadu na společnost, a přinášíme městu a regionu dlouhodobou stabilitu,“ uvedl člen představenstva Philip Morris ČR a ředitel závodu v Kutné Hoře Serhan Kiliç.
Nikotinové sáčky s názvem ZYN firma uvedla na český trh začátkem letošního roku, nepochází ale z české výroby. Lidé si je mohou pořídit v různých formátech podle velikosti, síly nikotinu a chuti. Neobsahují tabák, ale jen nikotin farmaceutické kvality získaný z tabáku v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi. Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než cigarety.