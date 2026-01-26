Aktualizováno: Mladší sestra Michelinu slaví druhý rok. Na nejvíce čepic Gault&Millau dosáhly tři podniky
- V Česku se podruhé rozdaly čepice Gault&Millau.
- Kromě žlutého bedekru hodnotícího gastro vznikl také modrý, který se zaměřuje na hotely.
- Ty vůbec nejlepší podniky jsou v Česku tři.
Komisaři francouzského průvodce Gault&Millau se vydali podruhé do českých restaurací. Výsledkem je nový průvodce, který ukazuje, jak je na tom tuzemská gastronomie. Kromě nich letos značka poprvé uvedla také hotelový guide.
Michelin má hvězdy, Gault&Millau čepice. Z pěti jich loni dostalo nejvíc Papilio, které tak bylo prvním čtyřčepicovým podnikem. Letos restaurace Jana Knedly obhájila, kromě něj se ale na nejvyšší příčky dostaly také La Degustation Bohême Bourgeoise a Levitate.
Pro udělení alespoň jedné čepice bylo potřeba dostat jedenáct bodů z dvaceti. Na pět čepic zatím nedosáhl nikdo. Zato se hojně rozdávaly tři čepice, kterých je nyní v republice 17. Jde o podniky Dejvická 34, La Finestra in Cuscina, Mlýnec, Pot Au Feu, Štangl, Restaurant Essens, Stůl, Terasa U Zlaté studně. Novinkami je 420 Radka Kašpárka, Augustine Restaurant, Borgo Agnese, Field Restaurant, Monastiq, Salabka, Taro, Triton Restaurant, Zlatá Praha.
Dvě čepice nově patří podnikům, jako je Aromi, La Gare, Na Čechách, Reason, The Eatary nebo Yamato. Celkem je jich přes osmdesát. Po jedné čepici má 232 podniků. Nově je to například Ginger&Fred v Tančícím domě, Mincovna, Pastacafé, Pizza Nuova ze skupiny Ambiente nebo zámek Kvasetice.
„Inspektoři museli v uplynulém roce nejen znovu zhodnotit podniky z předešlého vydání, ale také řadu nových, které ještě nestihli navštívit nebo se nově otevřely a přišly nám zajímavé. Celková čísla v těch nejvyšších patrech jasně hovoří o tom, že česká gastronomie má hostům z tuzemska i zahraničí skutečně co nabídnout,“ říká šéfinspektor průvodce pro Česko Miroslav Lekeš.
Zatímco gastronomický průvodce má tradičně žlutou barvu, novinkou je bedekr v modré. Ten se soustředí právě na hotely s dobrými restauracemi. „Smyslem publikace je mimo jiné také poukázat na význam hotelových restaurací, které jsou v českém prostředí nedoceněným gastronomickým segmentem,“ uvádí průvodce. Modrá knížka tak dostala přídomek Stay & Dine. Oceněným v této kategorii se stal hotel Fairmont Golden Prague.
Ceny se pak udělovaly v několika dalších kategoriích. První je POP, která se uděluje podnikům oblíbeným zejména mezi mladými lidmi. V kategorii uspěla kavárna Nordbeans DOK v Holešovicích. Cukrářem roku se stala Sabina Keltnerová ze Štanglu. Nejlepším someliérem je Vít Eliáš z Alcronu a nejlepším šéfkuchařem tradiční kuchyně Jiří Hrachový z Výčepu. Mladým talentem roku se pak stal Jan Horák ze zmiňované restaurace Reason.
Šéfkuchařem zítřka, který podle průvodce změní gastronomii v Česku, je Khanh Ta z restaurace Taro. Poslední ocenění, tedy Šéfkuchař roku, získal Oldřich Sahajdák z La Degustation.