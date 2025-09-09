První podnik na střeše Masaryčky zkrachoval, teď se tu otevírá nový. Sází na pastu ze starého chleba
Šéfkuchař Jan Horák, který nasbíral řadu zkušeností v zahraničí přichází na střechu budovy od Zahy Hadid s novou restaurací Reason. Podávat se tu bude i pasta ze starého chleba.
Stala se vyhledávanou zastávkou na cestě Prahou. Budova Masaryčka od světoznámé architektky Zahy Hadid přinesla do Prahy moderní architekturu, kromě jiného se z ní ale stala nová gastronomická destinace. Posledním přírůstkem ke zdejším podnikům se stává restaurace Reason. Stojí za ní šéfkuchař Jan Horák.
Pobočku cukrárny tu má Iveta Fabešová, otevřela tu pizzerie L’Osteria, podnik Fuze, cukrárna Ollies nebo kavárna Doubleshot. Vrcholem toho všeho měla být střešní restaurace Noel, se kterou ale developerská skupina Penta, jež za Masaryčkou stojí, šlápla vedle. Podnik totiž brzy skončil v insolvenci. Nyní má ale budova nový tahák, na střeše se umístila restaurace Reason.
Stojí za ní kuchař, který vařil v různých michelinských restauracích v Evropě, ale také v hotelech ve Švýcarsku nebo v Abú Dhabí. Naposledy vedl pražskou restauraci v pražském hotelu Augustin. Počínaje úterkem je v novém. V jedenáctém patře budovy se nachází čtyřicítka míst, dalších šedesát lidí se vejde do střešního baru s výhledem na celou Prahu.
„V Reasonu nebudeme hledat pozlátko, ale důvod. Proč děláme věci tak, jak je děláme, do hloubky, bez omezení a s týmem, který má obrovský potenciál. Luxus pro nás znamená poctivost, smysl a emoce,“ líčí Horák. Ten sestavil degustační menu, které klade důraz na udržitelnost a kreativní práci se surovinami. Důkazem je toho pasta z čerstvě namletého starého chleba, která je jedním ze zdejších chodů.
Horák se v podniku nebude soustředit na pokrmy jedné země, právě naopak slibuje chutě od severu Evropy až po Jadran. Jednotlivé chody budou v restauraci servírovat samotní kuchaři, kteří ho budou hostům představovat.