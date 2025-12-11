Michelin rozdal v Česku ocenění. Vůbec poprvé udělil také dvě hvězdy
- Česko má za sebou vůbec první oficiální večer vyhlašování ocenění v podobě michelinských hvězd.
Po jedné hvězdě obdrželo osm podniků, poprvé získala jedna restaurace i ocenění dvěmi hvězdami.
- Stát chce, aby lidé jezdili díky ocenění do Česka za dobrou gastronomií.
Ti nejlepší kuchaři z Česka se sešli ve čtvrtek večer v hotelu Ensana v Mariánských Lázních na historicky první vyhlášení českého vydání michelinského průvodce. Jednu hvězdu má hned osm podniků. Tím nejlepším je ale Papilio Jana Knedly. Získalo hvězdy dvě. Jsou to vůbec první dvě hvězdy v Česku.
Knedla uspěl už loni, a to v průvodci Gault&Millau, kde jako jediný získal dvě čepice. Restaurace ve Vysokém Újezdě nedaleko Berouna se inspiruje recepty ze starých kuchařek, které modernizuje.
Jednu hvězdu získala jihomoravská Essens, která sídlí V Hlohovci-Sedlci u Mikulova. Uspěla rovněž olomoucká Entrée Přemka Forejta. Michelinská hvězda se rozsvítila rovněž nad Zlínem, a to díky podniku La Villa. Stojí na fúzi české a francouzské kuchyně.
V Praze má hvězdu Levitate kombinující historické a moderní prvky nebo La Casa de Carli Mattea de Carli. Nováčkem mezi oceněnými je také Štangl ze skupiny Ambiente. Restaurace vznikla v prvním patře nad karlínskou Eskou. Obhájili také držitelé hvězd z roku 2021. Tehdy získali po hvězdě Field Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise, kterou vede Oldřich Sahajďák. I ta je postavená na české kuchyni
Bib za poměr ceny a kvality
Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků. Patnáct z nich jsou nováčci. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni, Bar Atelir & Bistro v Brně.
Jihomoravská metropole se chlubí Bibem také v podniku Kohout Na víně. Uspěla Long Story Short Eatery & Bakery v Olomouci, Miura v Čeladné či Tlustá Kachna v Chrudimi. V regionech získal Bib také písecký Chapelle nebo Babiččina zahrada v Průhonicích. V Praze jde například o Výčep.
Michelin Service Award
Udělena byla také cena Michelin Service Award, kterou získal Miroslav Nosek z restaurace Radka Kašpárka Field. V několika desítkách případů vydal Michelin také doporučení k jejich návštěvě. Nově jde například o Next Door by Imperial Zdeňka Pohlreicha nebo strakonická Sůl a řepa. Zůstali i původní podniky jako Aromi či V Zátiší.
Michelin Green Star
Michelin Green Star za inspirativní a udržitelné postupy získaly Leaf, Štangl, Dům Perlová voda a Sůl a řepa.
„S gastronomií bychom chtěli pracovat jako s primárním motivátorem při zahraniční cestě do Česka. Chceme, aby šlo o něco, podle čeho se turisté rozhodnou, že pojedou do Česka," uvedl šéf CzechTourism František Reismüller. „Michelin je o objevování talentů a přinášení magie na talíř," dodal mezinárodní ředitel Michelinu Gwendal Poullennec.
Komisaři hodnotili podle oficiální strategie průvodce kvalitu surovin, harmonii chutí, kuchařské techniky i to, jak se v pokrmu odráží osobnost kuchaře. Restauraci navštěvovali vícekrát, a tak se zaměřovali i na konzistentnost výkonu.
Státní podpora pro Michellin
Nejslavnější gastronomický průvodce se v Česku rozdával i v minulých letech. Komisaři se však soustředili jen na Prahu a neproběhla žádná oficiální ceremonie. Třeba Radek Kašpárek se o své michelinské hvězdě pro podnik Field dozvěděl ze sociální sítě Twitter. Historicky měl svou hvězdu například i podnik Allegro v hotelu Four Seasons.
V roce 2022 změnila francouzská společnost strategii a rozhodla se hodnotit restaurace jen v těch zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Letos se tak ocenění v Česku rozdávají poprvé oficiálně, a to díky smlouvě mezi státní společností CzechTourism a francouzskou společností Michelin. Česko za ni zaplatilo 32,6 milionu korun, za což by mělo získat propagaci nejen v nejslavnějším průvodci.
Smlouva je na tři roky, záležet bude na českém státu, zda bude chtít ve spolupráci pokračovat. Michelin jinak smlouvu nabízí standardně na pět let. „Myslím si, že v akceleraci a motivaci zahraničních návštěvníků přijet do Česka jako do destinace s velmi kvalitní a širokou gastronomickou nabídkou nám přínosy budou výrazně převyšovat výdaje, které jsou s tím spojené,“ uvedl letos v březnu dosluhující ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Původně průvodce pro motoristy
Michelin vznikl v roce 1900 jako průvodce pro motoristy a měl jim pomoci v případě, že se jim porouchá vůz. Nabízel kontakty nejen na servisy, ale také na kvalitní ubytování a stravováni. K ubytování se vrátil po dlouhé době loni, když začal oceňovat také nejlepší hotely.
Místo hvězdy získávají luxusní ubytování klíče. Ocenění se rozdávala letos v říjnu, a to i v Česku, které získalo hned jedenáct klíčů. Po jednom klíči získaly hotely Four Seasons, BoHo, Andaz, Julius, Chateau Mcely, Villa Julius, Emma v Karlových Varech a Hotel Perk v Šumperku. Dva klíče náležejí jen hotelu Fairmont Golden Prague, jenž vznikl přeměnou někdejšího hotelu Intercontinental.