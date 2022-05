Drahá mouka, plynová krize i pokles zájmu spotřebitelů drtí pekaře | E15.cz

Pšenice zdražila o desítky procent. Vedle vysokých cen plynu a rizika, že podniky přijdou o jeho dodávky, je to další faktor, který ohrožuje existenci některých českých pekáren. Důvodem růstu cen obilí je mimo jiné velká poptávka ze severní Afriky a Blízkého východu. Rusko a Ukrajina se na globálním vývozu obilí podílely zhruba třetinou. Válka ale vývoz zmrazila, což se výrazně promítá do cen. „Na přelomu března a dubna poskočily nákupní ceny o třicet procent a dále rostou. Nyní se ceny obilovin pohybují kolem dvanácti až třinácti tisíc korun za tunu zrna. V březnu to bylo mezi osmi a devíti tisíci. Situace se může dále zhoršovat,“ uvedl Tomáš Křemen, jednatel pekárny Lapek z Vysočiny.