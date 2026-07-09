Volkswagen může pohřbít kvarteto závodů. Jeden leží nedaleko Ústí
- Dozorčí rada koncernu Volkswagen zasedá ve čtvrtek 9. července ve Wolfsburgu.
- Projednává i tvrdá úsporná opatření, která kalkulují se zavíráním závodů v Německu a zrušením až stovky tisíc pracovních míst.
- Ve hře je i možné přenechání části výrobních kapacit čínským automobilkám.
Hannover, Emden, Cvikov a Neckarsulm. Také o případném zavření těchto závodů nyní rozhoduje dozorčí rada koncernu Volkswagen, kam patří i Škoda Auto. Projednává se plán správní rady, která v čele s generálním ředitelem Oliverem Blumem navrhuje tvrdá úsporná opatření pojmenovaná jako „Vize 2030“. Ve hře je postupné zavírání továren i propouštění až stovky tisíc lidí.
„Očekává se, že vlastnické rodiny včetně Wolfganga Porscheho a Hanse-Michela Piëcha budou také (stejně jako ředitel Blume) silně prosazovat zásadní reformy,“ uvádí portál Automobilwoche.
Konec je nablízku
Situace čtyř zmíněných závodů se v lecčems liší, jedno je ale spojuje – mohou brzy skončit. Například Hannover produkuje užitková vozidla VW. Letos měl výročí sedmdesáti let, nálada v dolnosaské továrně však nadšeným oslavám zrovna nepřeje.
Problémem je elektrický model ID.Buzz. Volkswagen původně očekával, že ho ročně prodá okolo 130 tisíc kusů. Místo toho loni dodal zákazníkům ani ne polovinu z tohoto plánu. Závod o třinácti tisících zaměstnancích na severu Německa vyrábí ještě Multivan T7 nebo obytný model California. Ročně z jeho linek sjíždí nanejvýš 150 tisíc vozů. A to k dosažení efektivního provozu nestačí. Hannover platí za jedno z center excelence VW v oblasti autonomního řízení, zda mu to bude stačit k přežití, se teprve uvidí.
Koncern Volkswagen a neefektivní Německo
Obavy o budoucnost sdílí také osm tisíc zaměstnanců v Emdenu. Do závodu nedaleko břehů Severního moře přitom Volkswagen investoval miliardy eur ještě před pár lety. Přestavěl ho tak, aby zde mohl vyrábět elektromobily a byl připravený na budoucnost.
Ta se však odklání od spalovacích motorů k bateriím pomaleji, než koncern i celý trh předpokládaly. Ačkoliv se modely ID.4 a ID.7 prodávají relativně úspěšně, závod ani zdaleka nevyužívá svou kapacitu naplno. Z linek loni sjelo asi 147 tisíc aut, tedy o 53 tisíc méně, než by bylo zapotřebí.
Volkswagen ID.7 Tourer Pro People |
Ředitel VW Blume opakovaně zdůraznil, že zkoumá i chytřejší řešení než prosté uzavření závodu. Mezi ně patří i eventuální výroba těch modelů, které Volkswagen v současnosti produkuje v Číně.
„Skupina by mohla zpočátku do Evropy dovážet vozy vyvinuté v Číně ze svých společných podniků, aby posoudila jejich tržní výkonnost. Jako druhý krok by bylo možné lokalizovat výrobu modelů v Německu, čímž by se zlepšilo využití stávajících závodů. Vzhledem k tomu, že se Emden již specializuje na elektromobily, by měla tato lokalita z takového kroku prospěch pravděpodobně jako první,“ argumentuje Automobilwoche. V takovém případě by ale VW musel upravit vozidla tak, aby splňovala přísnější evropské parametry a homologace.
Elektromobily nejedou tak, jak se čekalo
Závod koncernové značky Audi v Neckarsulmu mohl zaniknout už před půl stoletím. Jeho konci však v roce 1975 zabránily masivní protesty. Asi 15,5 tisíce zaměstnanců zde v současnosti montuje modely A5 i A6, vyvíjí motory a rozvíjí digitalizaci a umělou inteligenci pro moderní automobily. K někdejší produkci 260 tisíc aut ročně má však závod daleko; loni jich vyslal do světa „jen“ 181 tisíc. Kromě nástupce malého sportovního modelu Audi TT dosud Neckarsulm nezískal výrobu elektromobilu pro masový trh.
Navíc mu hrozí, že přijde i o modely A5 a A6. Audi totiž plánuje zahájit výrobu v USA, aby se vyhnulo dovozním clům, která stále zvyšuje americký prezident Donald Trump. Produkce velkých SUV jako Q7 a Q9 by se tak přesunula z Bratislavy do zámoří. Bratislava navíc může přijít i o výrobu Porsche Cayenne; další koncernová značka totiž zvažuje stěhování výroby do Lipska, aby zajistila tamnímu závodu využití.
Slovenský závod ovšem patří díky nízkým nákladům k těm efektivnějším, koncern by tak musel najít jiné modely, které by na východ od českých hranic mohl produkovat. A těmi by mohly být právě A5 a A6 z Neckarsulmu. To by byl pro závod nejhorší možný scénář vylučující přežití, uvádí Automobilwoche.
Ještě horší nálada panuje ve Cvikově. Z pohledu využití kapacity a budoucích vyhlídek platí za nejvíce ohrožený ze všech německých závodů. Cvikov byl přitom vůbec prvním, který v roce 2022 naplno přešel k produkci elektromobilů. Koncern zde investoval přes miliardu eur.
Tehdejších asi deset tisíc zaměstnanců se mohlo považovat za průkopníky nové éry. Od té doby se továrna zmenšila, působí v ní asi osm tisíc lidí. Podílejí se na produkci modelů ID.3, ID.4, Cupra Born a Audi Q4 e-tron. ID.3 se přesouvá do Wolfsburgu, poté tu nebudou vznikat žádné vozy značky VW. Nejistá je i budoucnost Audi Q4.
Čínské automobilky jako řešení?
Volkswagen hodlá lokalitu využívat po roce 2030 jako centrum pro oběhové hospodářství, kde by ročně rozebíral až patnáct tisíc starých aut, opětovně využíval díly a recykloval suroviny. Do projektu investuje až 90 milionů eur, zajistit mají ale pouze tisícovku pracovních míst. Hrozící ukončení výroby vozidel by znamenalo politické zemětřesení, a proto se takovému scénáři pokoušejí zdejší zastupitelé vyhnout.
„Čína je pro Cvikov příležitostí,“ řekl deníku Bild saský ministr hospodářství Dirk Panter. VW by podle něj mohl nabídnout své výrobní kapacity některé do Evropy expandující čínské automobilce, aby závod přežil.
Navzdory bídným vyhlídkám může čtveřice závodů přežít i dnešní jednání dozorčí rady koncernu VW. Zástupci zaměstnanců drží v radě většinu, do rozhodování o natolik citlivých opatřeních navíc obvykle silně promlouvají politické vlivy. Ostatně spolková země Dolní Sasko drží v koncernu nejen dvanáctiprocentní vlastnický podíl, ale i pětinu hlasovacích práv s právem veta v případě všech strategických rozhodnutí.