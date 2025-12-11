PPF Group přesune sídlo z Nizozemska do Česka. Potvrzuje to důvěru akcionářů, tvrdí Kellnerová
- Společnost Amalar Holding oznámila plán na přesun sídla PPF Group z Nizozemska do České republiky.
- PPF Group, hlavní holdingová společnost skupiny PPF, se po přesunu stane daňovým rezidentem ČR.
- Renáta Kellnerová uvedla, že tento krok potvrzuje důvěru akcionářů v stabilitu Česka a jeho právní prostředí.
Amalar Holding, který spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil plán na přesun sídla své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do České republiky. PPF Group, hlavní holdingová společnost skupiny PPF, která operuje ve 25 zemích napříč různými sektory, plánuje dokončit tento proces v první polovině roku 2026. Po jeho dokončení se PPF Group stane daňovým rezidentem České republiky.
„Během téměř 35 let se PPF stala největší mezinárodní investiční skupinou s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka je potvrzením našeho přesvědčení o stabilitě této země a jejího právního rámce. Důvody pro umístění sídla mimo ČR, jako například silná ochrana investic, již nejsou aktuální,“ komentovala rozhodnutí Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka PPF Group.
Akcionáři PPF žijí v ČR
Rozhodnutí o zahájení přesunu registrovaného sídla PPF Group přímo navazuje na nedávné změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v ČR, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku.
Přesun sídla společnosti PPF Group do ČR je pokračováním procesu zahájeného v roce 2021, kdy společnost PPF Financial Holdings, zastřešující banky a další finanční aktiva skupiny PPF v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii, Srbsku, Kazachstánu a Vietnamu, přesunula své sídlo z Nizozemska do ČR. Společnost Amalar současně oznámila, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF.
Společnost Amalar Holding byla založena na podzim 2023 za účelem koncentrace správy aktiv rodiny Kellnerových do jedné entity. V roce 2024 se stala majoritním vlastníkem mezinárodní investiční společnosti PPF Group.
Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii, Severní Americe a Jižní Africe. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, biotechnologií či strojírenství. Skupina ke konci loňského roku vlastnila aktiva v hodnotě 41,722 miliardy eur, tedy asi 1,024 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 45.000 lidí. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur (78,7 miliardy Kč).
Majoritním vlastníkem PPF Group byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v březnu 2021.