První viditelný přírůstek do majetku Kellnera juniora. Získal budovu na Vinohradech
Petr Kellner mladší po oznámení byznysového osamostatnění postupně mizí z vlastnických struktur společností PPF. Novinkou je však první majetkový krok, který lze u něho od podpisu dohody o vypořádání dohledat. Pod jeho kontrolu se dostala činžovní pětipatrová budova na Vinohradech, kterou donedávna vlastnily všechny děti zesnulého podnikatele Petra Kellnera.
Třiatřicetiletý Kellner ovládl dům na pražských Vinohradech prostřednictvím společnosti Palm Investments, kterou ještě před měsícem spoluvlastnily také Lara, Anna a Marie Isabella Kellnerovy. Samotná firma, která má dnes už jen jednoho majitele, eviduje budovu v účetní hodnotě 158 milionů korun.
Syn zakladatele největší tuzemské investiční skupiny si má za zděděný desetiprocentní podíl v PPF odnést více než 40 miliard korun, což by ho zařadilo mezi dvacítku nejbohatších Čechů a Slováků. Z pololetní zprávy PPF vyplývá, že skupina si už na odkup tohoto podílu vypůjčila od finančních domů zhruba 18 miliard korun. Podle Seznam Zpráv se na úvěru podílelo deset bank, včetně francouzské banky Calyon. Zbytek PPF zaplatí buď ze svých prostředků, nebo si ještě bude muset půjčit.
Nulové stopy
Že se vypořádání blíží ke konci, naznačuje i listopadové založení čtyř nových společností, včetně mateřské firmy Palmont Holding. Všechny ovládá Kellner junior. Zaměření těchto firem však zůstává nejasné – zakládající dokumenty nenaznačují nic o podnikatelských záměrech ani o angažmá právní kanceláře, která by se správou majetku pomáhala. Výjimkou je společnost Palmont Real Estate, jejíž název napovídá, že do ní Kellner pravděpodobně umístí své nemovitosti.
Petr Kellner junior se s médii dlouhodobě nebaví. PPF ani rodinná společnost Renaty Kellnerové a jejích dcer Amalar Holding se k vypořádání nechtějí vyjadřovat, dokud nebude zcela dokončeno. Dříve PPF uvedla, že majetkové rozdělení plánuje stihnout do konce letošního roku.
Skupina PPF letos v prvním pololetí 2025 vykázala čistý zisk 8,4 miliardy korun, což je téměř o polovinu méně než loni ve stejném období. Důvodem byly mimořádné loňské prodeje, které skupině tehdy jednorázově významně zlepšily výsledky. Provozní výnosy přitom letos v prvním pololetí stouply meziročně o 18 procent na přibližně 42 miliard korun.