PPF už není stejná firma. Kellnerová popisuje proměnu impéria za bilion korun
- PPF loni zvýšila výnosy o třetinu, čistý zisk ale kvůli mimořádně silnému roku 2024 výrazně klesl.
- Rodina Kellnerových po odkupu podílu Petra Kellnera mladšího ovládá holding ze sta procent.
- Skupina sází na růst telekomunikací, umělé inteligence a propojení služeb O2, Air Bank a Oneplay.
Pět let po smrti zakladatele Petra Kellnera vstupuje skupina PPF do další etapy svého vývoje. Největší soukromý investiční holding v Česku se pod vedením Renáty Kellnerové proměnil v rodinnou firmu, která vedle tradičních aktivit dál rozšiřuje své působení v telekomunikacích, médiích, bankovnictví nebo realitách. Přestože čistý zisk skupiny loni prudce klesl, provozní výsledky zůstaly silné a firma pokračovala v expanzi.
„Neskromně si troufám tvrdit, že Petr by na nás všechny byl po pěti letech hrdý,“ uvedla ve výroční zprávě majoritní akcionářka Renáta Kellnerová.
PPF ve výroční zprávě uvedla, že za rok 2025 dosáhla čistého zisku 692 milionů eur (zhruba 16,8 miliardy korun), což představuje meziroční pokles o 78 procent. Důvodem však byla především mimořádně vysoká srovnávací základna roku 2024, kdy skupina vykázala rekordní výsledek díky jednorázovému výnosu z telekomunikační transakce s emiratskou skupinou e&.
Naopak provozní výnosy vzrostly meziročně o více než třetinu na 3,65 miliardy eur a hodnota aktiv skupiny přesáhla 1,03 bilionu korun. PPF dnes podniká ve 25 zemích a zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.
Rodinná firma a návrat do Česka
Loňský rok byl pro skupinu významný i z vlastnického hlediska. PPF dokončila dohodu s Petrem Kellnerem mladším, po níž se Renáta Kellnerová a její tři dcery staly stoprocentními vlastníky holdingu. Sama Kellnerová ve výroční zprávě označila transakci za osobní i mimořádně komplexní záležitost.
Rodina desetiprocentní podíl odkoupila za desítky miliard korun. Po vypořádání transakce drží Renáta Kellnerová dvě třetiny společnosti, zatímco každá z jejích dcer vlastní více než jedenáct procent.
Symbolický význam měl také návrat sídla skupiny z Nizozemska zpět do České republiky. Přesun byl dokončen letos na jaře. „PPF má jednoznačně české srdce,“ uvedla Kellnerová.
Telekomunikace zůstávají pilířem
Nejdůležitější částí impéria zůstávají telekomunikace. Partnerství s emiratskou skupinou e& umožnilo další růst operátorů O2, Yettel a CETIN ve střední a jihovýchodní Evropě. Loni skupina rozšířila své působení akvizicemi společnosti SBB v Srbsku a UPC na Slovensku.
Telekomunikační divize obsluhuje více než 12 milionů mobilních zákazníků. Výroční zpráva zároveň ukazuje, že PPF sází stále více na propojení jednotlivých firem. Typickým příkladem je projekt Unity, který propojuje služby O2 a Air Bank, nebo platforma Oneplay vzniklá spojením O2 TV a streamovací služby Voyo.
Právě Oneplay vedení označuje za jeden z nejvýznamnějších projektů posledních let. Po prvním roce fungování platforma evidovala více než 1,6 miliardy hodin sledování a přes tři miliardy přehraných videí.
Sázka na umělou inteligenci i kyberbezpečnost
Výroční zpráva zároveň naznačuje, kam se skupina chce posouvat v příštích letech. Vedle tradičních investic do telekomunikací, médií či finančních služeb klade stále větší důraz na digitální transformaci a umělou inteligenci.
O2 například rozšiřuje využití AI při zákaznické podpoře i v interních procesech. Společnost zároveň loni spustila systém proti podvrženým telefonním číslům a zablokovala přibližně sedm milionů podvodných hovorů.
PPF zároveň investuje do oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve výroční zprávě upozorňuje, že telekomunikační infrastruktura se stává součástí kritické obrany států a ekonomiky. Skupina proto rozvíjí vlastní bezpečnostní centra fungující nepřetržitě ve více zemích a připravuje se i na nástup kvantových počítačů, které mohou v budoucnu prolomit dnešní šifrovací metody.
CETIN už v pilotním provozu testuje technologii kvantové distribuce šifrovacích klíčů, která má zajistit ochranu dat i v éře kvantových technologií.
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