Primoco po slabším roce hlásí rekordní kvartál. Výrobce dronů těží ze zakázek a chystá expanzi
- Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV dosáhl v letošním prvním čtvrtletí rekordních tržeb, které činily více než sto milionu korun.
- Loni ve stejném období to bylo 939 tisíc korun. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil letos od ledna do března 59,3 milionu korun, o rok dříve měla firma ztrátu 14,6 milionu korun.
- Jedná se o nejlepší výsledek za první čtvrtletí v historii společnosti, uvedla v pondělí firma v tiskové zprávě a v investorské prezentaci na webu.
Hlavním výrobkem společnosti je středně velký plně autonomní bezpilotní letoun One 150. Do výsledků letošního prvního čtvrtletí se podle firmy promítly kontrakty z předchozího období a nové zakázky, včetně dodávky pro španělskou civilní stráž Guardia Civil. Primoco UAV zároveň pokračuje ve svých klíčových rozvojových projektech. Na letišti v Písku-Krašovicích dokončuje výcvikové středisko profesionálních pilotů bezpilotních letounů a moderní hangár. Otevření je plánováno na letošní červen.
Firma získala letos v dubnu stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku za 600 milionů korun. Po jeho dokončení do roku 2028 vzroste výrobní kapacita až na 300 letounů ročně, což představuje pětinásobek současné úrovně. Primoco UAV také pokračuje ve vývoji nových technologií.
Primoco UAV loni druhým rokem po sobě klesly tržby i zisk. Tržby se meziročně snížily o 12,4 procenta na 389,3 milionu korun. Čistý zisk téměř 104,2 milionu korun byl proti roku 2024 nižší o 14,7 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti. Provozní zisk společnosti se snížil jen mírně na loňských 145,6 milionu korun ze 147,2 milionu v roce 2024.
Společnost Primoco byla založena v roce 2014. Podle údajů na webu má 56 zaměstnanců. S akciemi společnosti se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy.