Česká firma Primoco chystá první obranný dron s naváděnými střelami. Testy mají skončit už letos
- Primoco vyvíjí obrannou verzi dronu One 150 s naváděnými střelami vzduch–vzduch.
Certifikace NATO umožní armádám rychlé nasazení bez dodatečných testů.
České letouny využijí AI vytvořenou koncernem Airbus.
Nejznámější český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV rozšíří dosavadní portfolio monitorovacích nebo průzkumných strojů One 150 o obrannou verzi pro likvidaci vzdušných i pozemních nepřátelských cílů. Hlavními konkurenčními trumfy firmy jsou spolupráce s koncernem Airbus Defence and Space a především vojenská certifikace NATO. Ta umožňuje armádám aliance, aby takto odzkoušené a ověřené zbraňové systémy zařazovaly do výzbroje přímo bez dodatečných testů.
Podle šéfa a majoritního akcionáře společnosti Primoco Ladislava Semetkovského v současnosti neexistuje na trhu skutečně účinný a zároveň cenově adekvátní systém na detekci a zneškodňování dronů. Svědčí o tom loňský incident, kdy proti bezpilotním letounům za několik tisíc dolarů, které pronikly na území Polska, musely zasahovat nadzvukové letouny včetně nejmodernějších amerických strojů F-35 vyzbrojených drahými střelami Sidewinder.
„V rámci našich možností a schopností se proto snažíme nabídnout řešení, rozhodnutí padlo loni na podzim. Spočívá ve vybavení našeho letounu One 150 naváděnými střelami typu vzduch – vzduch, samozřejmě s využitím i proti pozemním cílům,“ říká pro e15 Semetkovský.
Výrazná úspora oproti stíhačkám
Středně velký One 150 poháněný spalovacím motorem má však oproti běžnému letounu, který pilotuje člověk, omezenou nosnost. Systém vyvíjený Primoco ponese dvě naváděné střely o celkové hmotnosti kolem 15 kilogramů. Samotná výzbroj však nestačí. Stroj musí být vybaven také řadou elektronických zařízení, například detektory pro odhalování a zaměřování nepřátelských dronů.
Podle Semetkovského nepůjde o takzvanou vyčkávací munici, která je pouze jednorázovou zbraní. Dálkově ovládaný letoun se po splnění mise vrátí, doplní střely a vyrazit znovu do akce. „Letos chceme mít celý systém odzkoušený. Je to rozšíření našeho portfolia a nejsou to nějaké malé multikoptéry na shazování hloupé munice, ale velká sofistikovaná zařízení, která budou mít určitou cenovku,“ upozorňuje majitel Primoco. Půjde však o nesrovnatelně levnější řešení, než kdyby drony typu Šáhid či Lancet používané Ruskem eliminovaly spojenecké stíhačky, kde jedna letová hodina spolkne až vysoké statisíce korun.
Propojení s AI vyvinutou Airbusem
Finální produkt vznikne ve spolupráci s dvěma až třemi subjekty. „Chceme to integrovat do AI vytvořené Airbusem. V zásadě to bude propojené mimo jiné i se stíhačkami Eurofighter. Nepracujeme na izolovaném, ale plně integrovaném řešení,“ popisuje Semetkovský.
Klíčová je samotná certifikace NATO STANAG 4703, kterou se všechny vyspělé státy řídí. Primoco na získání normy pracovalo pět let včetně zkoušek. Související protokoly a dokumenty mají celkem 28 tisíc stran.
Semetkovský očekává, že obranné stroje by mohlo nakoupit také české vojsko, byť se Primoco zaměřuje na většinu evropských členů NATO, Asii a Blízký východ. „Vláda má v květnu schvalovat novou armádní koncepci. Ministerstvo obrany by mělo upřednostňovat české výrobce,“ míní.
One 150 je navíc už odzkoušený v reálném bojovém nasazení na Ukrajině nebo Íráku. Primoco tam dodalo dvě třetiny svojí produkce z posledních dvou let. „Všechny nové zakázky nyní máme mimo Ukrajinu, primárně jde o evropské státy NATO,“ uvádí Semetkovský.
Firma cílí také na civilní zákazníky. Její systémy například monitorují požáry, zajišťují mobilní spojení a podporu záchranných operací. Mohou sledovat hranice států, pobřeží, energetické sítě, sloužit k vojenskému průzkumu či zpravodajským úkolům a detekovaná data rovnou analyzovat v reálném čase.
Nový motor a výcvikové centrum
Další inovací, kterou český výrobce chystá, je zástavba nových a výkonnějších motorů Primoco Engine 410 do letounů. Pohonná jednotka nabídne výkon 21 kilowattů, tedy asi o třetinu více než stávající čtyřválcová verze. V sériové výrobě má být nejdříve příští rok.
Klíčová fáze růstu má podle Semetkovského teprve přijít. Podnik, který začátkem loňska přešel na hlavní parket pražské burzy, pracuje hlavně na zvýšení výrobních kapacit. Na letišti v Krašovicích zahájil stavební práce na hangáru a výcvikových prostorách, které plánuje dokončit v květnu. V přilehlé průmyslové zóně připravuje výstavbu haly, z níž mají putovat nové stroje k zákazníkům v roce 2028. Primoco by tak mohlo zhotovovat až tři sta letounů ročně, pokud pro ně najde kupce. Celkem do nového zázemí v Písku investuje tři čtvrtě miliardy korun.
Firma rovněž získala oprávnění od rezortu obrany známé pod zkratkou ATO (Approved Training Organisation) pro výcvik vojenských pilotů dronů.
V roce 2025 objem podepsaných kontraktů společnosti poprvé přesáhl jednu miliardu korun. Primoco očekává, že za loňský rok utrží 397 milionů korun a dosáhne 135 milionů zisku EBITDA při 34procentní provozní marži.