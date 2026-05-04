USA začnou vyvádět lodě z Perského zálivu, řekl Trump. Írán hrozí odvetným útokem
- Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu.
- V pondělí to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa.
- Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu.
„Pro dobro Íránu, Blízkého východu a Spojených států jsme těmto zemím řekli, že budeme bezpečně vyvádět jejich lodě z těchto omezených vod, takže se budou moci svobodně věnovat svým obchodům," napsal Trump. Zdůraznil ale, že nabídka doprovodu se týká lodí z oblastí světa, která nejsou nijak zapojeny do stávající situace na Blízkém východě.
Eskortování lodí nazval Trump projektem Svoboda. Varoval, že pokud bude tato operace, kterou označil za humanitární, narušena, budou ji USA řešit rázně.
USA společně s Izraelem vedou od konce února válku proti Íránu, boje nyní přerušilo příměří. Od počátku války Írán prakticky zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy, plynu či hnojiv ze zemí Perského zálivu.
Reakce íránského vedení
„Varujeme všechny zahraniční ozbrojené síly, zejména agresivní americkou armádu, že bude terčem útoku, pokud se přiblíží či vstoupí do Hormuzského průlivu," uvedl podle AFP představitel vedení íránských ozbrojených sil Alí Abdolláhí. Podle televize Al-Džazíra zdůraznil, že správa Hormuzského průlivu je v rukou íránské armády. Obchodním lodím a tankerům vzkázal, aby do průlivu nepluly bez koordinace s íránskou armádou, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost.
Už dříve v noci na pondělí předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří. To platí od 8. dubna a původně bylo dvoutýdenní, než Trump oznámil, že ho prodlužuje do té doby, než Írán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Ta ale uvázla na mrtvém bodě.
Podle agentury AP americká armáda vytvořila bezpečnostní zónu jižně od obvyklých námořních tras v Hormuzském průlivu a vyzvala posádky obchodních lodí k úzké koordinaci s ománskými úřady. USA také varovaly, že plout v blízkosti obvyklých tras je extrémně nebezpečné i kvůli minám, které se tam mohou nacházet.