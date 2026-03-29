Babiš volá po zastropování marží. V pondělí si na úřad vlády pozval šéfy pěti největších pump
- Premiér Andrej Babiš prosazuje zastropování marží obchodníků jako jedinou efektivní cestu ke zlevnění paliv.
- Vláda na pondělní jednání pozvala zástupce pěti největších petrolejářských firem (MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen), aby s nimi projednala strukturu jejich zisků.
- Zatímco hnutí ANO a Motoristé tento postup obhajují, opozice (Luděk Niedermayer) varuje před rizikem kartelové dohody.
Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. V pondělí o tom bude jednat vláda, na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš to uvedl ve videu zveřejněném na síti X. Zastropování cen pohonných hmot v zahraničí nebo snížení spotřební daně se podle něj neosvědčily. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v pátek řekl, že hlavními tématy pondělního jednání vlády bude otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím. Nechtěl předjímat, jaký postoj kabinet k cenám paliv zaujme. Ministerstvo financí v současnosti marže prodejců pohonných hmot kontroluje. Dosavadní kontroly podle úřadu ukázaly, že marže po vypuknutí konfliktu klesaly.
Na úřad vlády přijdou podle Babiše v pondělí i zástupci velkých petrolejářských firem v Česku, které ovládají 90 procent trhu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že na vládě bude pět největších distributorů - MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Je podle něj velmi důležité se s nimi sejít a podívat se podrobně na fungování jejich marží. Analytici odhadují dlouhodobou průměrnou marži obchodníků mezi 2,5 až 3,5 Kč na litr.
Schůze je nebezpečná
Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) v nedělní debatě v České televizi řekl, že Babišovu schůzi s petrolejáři, kteří dominují trhu, považuje za nebezpečnou a mohla by podle něj skončit u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Záleží, o čem se s nimi chce bavit, jestli jim chce říct, aby všichni stejně snížili marže, tak to vytváříme pravděpodobně něco, co je nebezpečně blízko kartelové dohodě, protože většina z nás věří, že trh stojí na tom, že tam funguje tržní soutěž,“ řekl Niedermayer.
Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a poslanec Matěj Gregor (Motoristé) naopak ve stejné debatě označili premiérův přístup, kdy se nejprve setká s petrolejáři a na základě schůze bude hledat řešení, za správný, a za narušení soutěže jej nepovažují.
„Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc,“ řekl ve videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl dnes.
Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala v tomto týdnu na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 stál ve středu v průměru 41,44 koruny za litr a nafta 47,90 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o téměř osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle nejnovějších údajů CCS k sobotě benzin v posledních dnech o několik haléřů zlevnil, v sobotu stál v průměru 41,36 koruny za litr a nafta byla za 48,08 koruny za litr.