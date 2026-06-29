ČEPS loni zvýšil zisk o 35 procent a rekordně investoval
- Státní energetická skupina ČEPS loni zaznamenala čistý zisk přes 6,8 miliard korun.
- Podle výroční zprávy navýšila investice na téměř 11 miliard korun, což bylo dosud nejvíce.
- Letos chce společnost podle předsedy představentsva Jana Kaliny pokračovat v modernizaci přenosové soustavy
Skupina ČEPS zahrnuje provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy a jeho dceřiné společnosti. Od roku 2023 do skupiny patří také plynárenské podniky NET4GAS a Gas Storage CZ, které před třemi lety koupil za celkem 17 miliard korun.
„Rok 2025 byl obdobím, které znovu potvrdilo význam stabilní a spolehlivé přenosové soustavy pro fungování celé české ekonomiky. Energetický sektor v Evropě nadále čelil rychlým změnám - od rozvoje obnovitelných zdrojů a decentralizace výroby až po rostoucí požadavky na flexibilitu a kybernetickou odolnost,“ řekl při hodnocení loňského roku předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.
K nejvýznamnějším událostem loňského roku patřilo podle něj například zavedení harmonizované metodiky výpočtu vnitrodenních kapacit, nákup záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, zavedení 15minutového obchodního intervalu na denním trhu s elektřinou a zejména rozsáhlý výpadek elektřiny v červenci loňského roku a jeho následné vyšetřování. Kalina zároveň ocenil další konsolidaci a rozvoj NET4GAS a Gas Storage CZ v rámci skupiny.
Rekordní investice
Investice celé skupiny loni činily přes 10,81 miliardy korun. Meziročně se jednalo o nárůst o pět procent, oproti roku 2023 to bylo o 40 procent více. „Mezi nejvýznamnější investiční akce roku patřilo uvedení nové rozvodny Milín 400 kV do provozu, rozšíření a rekonstrukce rozvoden Hradec, Chrást, Slavětice a Sokolnice či modernizace vedení V413 Řeporyje–Mírovka, V423 Čebín–Sokolnice a V453 Krasíkov–Neznášov,“ uvedla skupina.
Letos chce skupina podle Kaliny pokračovat v modernizaci přenosové soustavy i jednotného evropského trhu s elektřinou. „Zároveň se zaměříme na posilování kybernetické a fyzické bezpečnosti, další rozvoj datové infrastruktury a digitalizaci provozních procesů,“ dodal Kalina.