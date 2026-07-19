Předplatné

Škoda Fabia končí. Byznys Temu a Balíkovny překazila Česká pošta. Helsinky staví bunkry pro milion lidí

Co vám neuteklo.

Co vám neuteklo. Zdroj: Profimedia, e15

mir
Diskuze (0)
  • Úspory koncernu Volkswagen dopadnou i na českou Škodu Auto. Hrozí konec výroby Fabií. 
  • Balíkovna uzavřela smlouvu s Temu. Česká pošta ale zasáhla a byznys zrušila. 
  • Helsinky se chystají na nejhorší. Budují kryty pro více obyvatel, než vůbec potřebují. 

Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.

Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto

  • Na tvrdá úsporná opatření mateřského koncernu Volkswagen by mohla doplatit i Škoda Auto. 
  • Ve hře je zrušení výroby legendárního vozu Škoda Fabia a devíti dalších modelů koncernových značek. 
  • K internímu seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild

Novým realitním snem Čechů už není Španělsko. Země na jihu ovládla i žebříček letů z Prahy

  • Češi letos výrazně mění zájem o zahraniční nemovitosti. 
  • Jedna středomořská země se dostala do čela a potvrzují to hned dvě nezávislé analýzy. 
  • Země se navíc stala nejvytíženější zahraniční destinací z pražského letiště a poprvé předstihla dlouhodobě vedoucí Velkou Británii. 

O tisícovky měsíčně levnější. Královně leasingů Škodě Auto vjela do revíru škodná

  • Srovnatelný vůz, měsíční splátka operativního leasingu však vyjde o tisíce korun levněji. 
  • Řeč je o nabídkách čínských značek, které se snaží prosadit na českém trhu. 
  • Cílí především na běžné zákazníky, kteří se dívají hlavně na cenu, naopak správce firemních flotil se jim zatím nedaří přesvědčit. 

Balíkovna chtěla spolupracovat s Temu, pošta ale zasáhla. Bylo to rizikové, říká vedení státní firmy

  • Bývalý šéf Balíkovny Martin Kment podepsal smlouvu s čínským tržištěm Temu
  • Od kontraktu si sliboval výrazné navýšení počtu zásilek. 
  • Nový šéf České pošty Richard Hodul ale spolupráci zarazil. Podle něj byla příliš riziková a podniku by hrozily vysoké smluvní pokuty. 

Pod Helsinkami vzniklo podzemní město pro milion lidí. Finsko se připravuje na nejhorší

  • Helsinki mají více krytů, než potřebují pro vlastní obyvatele. 
  • Bunkry se budují tak, aby měly využití v době míru a nepřetěžovaly rozpočty. 
  • Finské firmy se v době geopolitické nejistoty těší z exportních příležitostí. 

 

 

 

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů