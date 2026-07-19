Škoda Fabia končí. Byznys Temu a Balíkovny překazila Česká pošta. Helsinky staví bunkry pro milion lidí
- Úspory koncernu Volkswagen dopadnou i na českou Škodu Auto. Hrozí konec výroby Fabií.
- Balíkovna uzavřela smlouvu s Temu. Česká pošta ale zasáhla a byznys zrušila.
- Helsinky se chystají na nejhorší. Budují kryty pro více obyvatel, než vůbec potřebují.
Přečtěte si nejzajímavější články z uplynulého týdne.
Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto
- Na tvrdá úsporná opatření mateřského koncernu Volkswagen by mohla doplatit i Škoda Auto.
- Ve hře je zrušení výroby legendárního vozu Škoda Fabia a devíti dalších modelů koncernových značek.
- K internímu seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild.
Novým realitním snem Čechů už není Španělsko. Země na jihu ovládla i žebříček letů z Prahy
- Češi letos výrazně mění zájem o zahraniční nemovitosti.
- Jedna středomořská země se dostala do čela a potvrzují to hned dvě nezávislé analýzy.
- Země se navíc stala nejvytíženější zahraniční destinací z pražského letiště a poprvé předstihla dlouhodobě vedoucí Velkou Británii.
O tisícovky měsíčně levnější. Královně leasingů Škodě Auto vjela do revíru škodná
- Srovnatelný vůz, měsíční splátka operativního leasingu však vyjde o tisíce korun levněji.
- Řeč je o nabídkách čínských značek, které se snaží prosadit na českém trhu.
- Cílí především na běžné zákazníky, kteří se dívají hlavně na cenu, naopak správce firemních flotil se jim zatím nedaří přesvědčit.
Balíkovna chtěla spolupracovat s Temu, pošta ale zasáhla. Bylo to rizikové, říká vedení státní firmy
- Bývalý šéf Balíkovny Martin Kment podepsal smlouvu s čínským tržištěm Temu.
- Od kontraktu si sliboval výrazné navýšení počtu zásilek.
- Nový šéf České pošty Richard Hodul ale spolupráci zarazil. Podle něj byla příliš riziková a podniku by hrozily vysoké smluvní pokuty.
Pod Helsinkami vzniklo podzemní město pro milion lidí. Finsko se připravuje na nejhorší
- Helsinki mají více krytů, než potřebují pro vlastní obyvatele.
- Bunkry se budují tak, aby měly využití v době míru a nepřetěžovaly rozpočty.
- Finské firmy se v době geopolitické nejistoty těší z exportních příležitostí.